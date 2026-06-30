🎥 Daar is ie dan eindelijk: Evenepoel laaiend enthousiast over de details van 'compleet andere' machine

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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🎥 Daar is ie dan eindelijk: Evenepoel laaiend enthousiast over de details van 'compleet andere' machine
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Remco Evenepoel krijgt een nieuwe 'machine': het resultaat van het gedetailleerde werk achter de schermen bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Het vermoeden over een nieuwe fiets blijkt dus te kloppen. Zijn nieuwe fiets moet Evenepoel toelaten om te scoren in de Tour.

De S-Works Tarmac SL8  van Specialized op de bovenstaande foto is ook al niet min. Enter de Tarmac SL9. Op sociale media circuleerden al beelden van Florian Lipowitz die op training in Sierra Nevada vermoedelijk op de Tarmac SL9 reed. Daardoor wisten we dat de fietsenfabrikant van de ploeg van Remco wellicht een nieuwe fiets ging uitbrengen.

Later bevestigde Dario Kloeck, de neef van Evenepoel, ook dat er in de ploegentijdrit in de Tour gereden ging worden met een gloednieuwe tijdritfiets. Niet enkel die ene dag krijgen de Red Bull-renners een nieuwe 'machine' tot hun beschikking. Ook voor de andere ritten krijgen ze gloednieuw materiaal dat in de Tour gebruikt kan worden.

Compleet nieuw frame voor Evenepoel

In een video op Instagram spreekt Evenepoel over de Tarmac SL9. "Het frame is behoorlijk verbeterd. Er zijn overal van die kleine veranderingen aangebracht zodat het een compleet nieuw frame wordt. De jongens kijken heel breed naar hoe een frame gebouwd moet worden en welke vorm het zou moeten hebben", looft Remco de mecaniciens.

Hij vindt het cool om al die kleine aanpassingen te zien. "Dat maakt het een compleet andere fiets. We proberen 'm meer aerodynamisch te maken, zodat hij echt gemaakt is om snel te zijn. De fiets bolt echt goed. Het is een combinatie van de banden, het frame. Het voelt allemaal heel vlot en snel aan", aldus een tevreden Remco. "Ik ben heel blij."

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Tarmac SL9 moet wensen Red Bull-renners in vervulling doen gaan

Evenepoel heeft in zijn carrière al op verschillende fietsen van Specialized gereden. Tijdens zijn jaren bij Soudal Quick-Step reed hij op de Tarmac SL7 en recent gebruikte hij dus de Tarmac SL8. Uiteraard is het de bedoeling om telkens een betere versie te ontwikkelen die beter aansluit bij de wensen van de renners.

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