Hebben Van der Poel en Philipsen het moeilijk gehad? "Ze rijden me de nek af" vs "Dan ga je niet klaar zijn"

Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen worden opnieuw de speerpunten van Alpecin-Premier Tech in de Tour de France. Hoe is de opbouw richting de Tour verlopen voor hen? Hebben ze het moeilijk gehad?

Binnenkort krijgen we daar wellicht een beter beeld van. Op vrijdag 3 juli lanceert Alpecin-Premier Tech namelijk een documentaire over de voorbereiding op de Tour de France, onder de titel Expect the unexpected. Verwacht het onverwachte. Dat proberen ze bij de ploeg te doen, misschien wel omdat de opbouw uitdagingen met zich meebracht.

De ploeg heeft al enkele videofragmenten vrijgegeven. Zo maakt Van der Poel duidelijk dat hij zich zeer goed bewust is van wat er in de Tour de France op het spel staat. "Iemand die niets van wielrennen weet, zal als eerste vragen: rijd je de Tour de France? Zit je in een ploeg die de Tour rijdt? Dat zegt genoeg over hoe groot het is."

Philipsen zag ploegmaats al verder staan

Een ander fragment toont Jasper Philipsen tijdens een stage, ongeveer een maand voor de start van de Tour. Philipsen uitte toen twijfels over zijn conditie. "Die mannen rijden mij eraf. Ik ben nog helemaal niet zo goed als hen. Hoe die mannen hier al rondfietsen..." Het is een onzekerheid waar topsporters vaker mee te maken krijgen.

Wie zichzelf naar een hoger niveau wil tillen, zoekt voortdurend naar bevestiging. "Natuurlijk is het een doel om er een betere Tour van te maken dan vorig jaar", onderstreept Philipsen. Toen de ploeg zich voorbereidde op een zware training voor de ploegentijdrit, was niet iedereen er volledig van overtuigd dat dit de juiste aanpak was.



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Van der Poel houdt van trainingslabeur

"Dan ga je niet klaar zijn voor de Tour", benadrukte Van der Poel, waarmee hij aangaf dat er op training niet te veel aan frisheid gedacht moest worden. Het is nu al uitkijken naar de volledige documentaire, die verschijnt op de dag voor de Grand Départ. Van der Poel staat al wel langer bekend als voorstander van pittige trainingen.