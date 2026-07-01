In een paar maanden van Olympische winterspelen naar ... podium BK

Van schaatsster tot topper in het vrouwenpeloton in nauwelijks enkele weken tijd: Sandrine Tas is dit seizoen een van de revelaties in het vrouwenwielrennen. Ook op het Belgisch kampioenschap maakte ze opnieuw indruk, al zijn er natuurlijk ook nog een aantal werkpunten.

De 30-jarige Sandrine Tas beleeft een opvallende carrièreswitch en groeit razendsnel uit tot een van de succesvolste wielrensters van het land. De overstap van Sandrine Tas naar het professionele wielrennen kwam niet uit het niets. Al jarenlang combineerde ze haar schaatscarrière met wedstrijden op de fiets tijdens de zomermaanden.

Waar het aanvankelijk vooral een aanvulling op haar trainingsschema was, groeide het wielrennen stilaan uit tot een echte passie. Tas reed elk jaar enkele clubwedstrijden en merkte telkens opnieuw hoeveel plezier ze beleefde aan het koersen. Toch duurde het tot vorig jaar voordat ze echt begon te geloven in haar mogelijkheden als wielrenster.

Sandrine Tas kiest vol voor het wielrennen en dat rendeert

Het BK in Binche vorig jaar was het definitieve omslagpunt, dit jaar bewees ze met een tweede plaats in de tijdrit en een knalprestatie én brons in de wegrit dat ze wel eens de juiste keuze zou hebben gemaakt - ook met oog op de volgende jaren.

"Ik ben ongelooflijk trots! Ik denk dat ze zelf ook heel trots op zichzelf mag zijn met wat ze de voorbije weken getoond heeft", is Grace Verbeke vol lof bij Sporza. De ploegleidster van Lotto - Intermarché Ladies ziet haar poulain dan ook heel mooie dingen doen.

Werkpunten en topsportmentaliteit

"Sandrine heeft een heel duidelijke topsportmentaliteit. Dat komt met de nodige ambitie. Ze laat dat schaatsen niet zomaar achterwege natuurlijk. Ze is in het wielrennen gestapt om ook hier haar doelen te behalen. Je hebt met een Olympische sporter te maken, die lat leg je dan natuurlijk hoog. Maar naast Shari Bossuyt en Lotte Kopecky op dat podium, daar kun je alleen maar trots op zijn."





"Na eindelijk eens een volwaardige wintervoorbereiding als wielrenster zal het heel hard uitkijken zijn naar het voorjaar. Hoe meer ze koerst, hoe meer ze ook op haar eigen gevoel zal kunnen koersen. We zijn nog volop aan het ontdekken, ze kan nog stappen maken."