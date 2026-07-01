Nieuwe breuk laat lijdensweg Kielich langer duren: ex-helper Van der Poel legt uit wat er aan de hand is

Timo Kielich zal meer verwacht hebben van wat het eerste seizoen bij Visma-Lease a Bike hem voorlopig gegeven heeft. Aanslepende blessures zorgen voor een lijdensweg. Een nieuwe val verhindert het herstel van een vorige val.

Kielich groeide bij Alpecin-Deceuninck uit tot een pion die van waarde was in de aanloop naar finales in de klassiekers. Hij kon helpen bij het positioneren en ervoor zorgen dat de ploeg niet in een slechte situatie verzeilde. Die taak zou hij vanaf dit seizoen opnemen bij Visma-Lease a Bike. Dat is er niet helemaal uitgekomen.

Het werd zo omschreven dat hij van de ploeg van Van der Poel naar die van Van Aert ging. Alleen lukte het niet om even belangrijk te zijn. Dat had voornamelijk te maken met een valpartij in In Flanders Fields, waar Kielich een sleutelbeenbreuk aan overhield. Kielich reed daarna wel de Giro uit die gewonnen werd door ploegmaat Vingegaard.

Kielich valt opnieuw

Dat betekent niet dat alle blessurezorgen van de baan zijn. "Het is niet de update die ik wilde delen, maar ik zal nog wat langer aan de kant staan", schrijft hij op Instagram. "Vorige zaterdag maakte ik op training een kleine valpartij mee. Ik landde op mijn schouder, dezelfde schouder die aan het herstellen was van een sleutelbeenbreuk."

U kunt al vermoeden dat dit enig gevolg met zich meebrengt. "Het resultaat? Een nieuwe breuk." Die crashes zorgen dus opgeteld voor ernstige averij. "Het is zo'n onfortuinlijke valpartij, maar het is wat het is", reageert Kielich. "Ik zal twee weken van de fiets blijven vooraleer ik opnieuw aan mijn voorbereiding begin. Ik hoop om er snel weer te staan!"





Sleutelbeenbreuk blijft Kielich achtervolgen

De 26-jarige Kielich wordt niet beschouwd als een renner die gemakkelijk blessures oploopt. Hij heeft eerder een beperkte blessuregeschiedenis. Het herstel van een sleutelbeenbreuk neemt normaal een zestal weken in beslag. Het is zonde dat hij nu nog altijd gevoelig is op de plekken die hij bezeerde dit voorjaar.