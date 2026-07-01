Nieuwe breuk laat lijdensweg Kielich langer duren: ex-helper Van der Poel legt uit wat er aan de hand is

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
Nieuwe breuk laat lijdensweg Kielich langer duren: ex-helper Van der Poel legt uit wat er aan de hand is
Foto: © photonews
Volg Wielerkrant nu ook via Google!

Timo Kielich zal meer verwacht hebben van wat het eerste seizoen bij Visma-Lease a Bike hem voorlopig gegeven heeft. Aanslepende blessures zorgen voor een lijdensweg. Een nieuwe val verhindert het herstel van een vorige val.

Kielich groeide bij Alpecin-Deceuninck uit tot een pion die van waarde was in de aanloop naar finales in de klassiekers. Hij kon helpen bij het positioneren en ervoor zorgen dat de ploeg niet in een slechte situatie verzeilde. Die taak zou hij vanaf dit seizoen opnemen bij Visma-Lease a Bike. Dat is er niet helemaal uitgekomen.

Het werd zo omschreven dat hij van de ploeg van Van der Poel naar die van Van Aert ging. Alleen lukte het niet om even belangrijk te zijn. Dat had voornamelijk te maken met een valpartij in In Flanders Fields, waar Kielich een sleutelbeenbreuk aan overhield. Kielich reed daarna wel de Giro uit die gewonnen werd door ploegmaat Vingegaard.

Kielich valt opnieuw

Dat betekent niet dat alle blessurezorgen van de baan zijn. "Het is niet de update die ik wilde delen, maar ik zal nog wat langer aan de kant staan", schrijft hij op Instagram. "Vorige zaterdag maakte ik op training een kleine valpartij mee. Ik landde op mijn schouder, dezelfde schouder die aan het herstellen was van een sleutelbeenbreuk."

U kunt al vermoeden dat dit enig gevolg met zich meebrengt. "Het resultaat? Een nieuwe breuk." Die crashes zorgen dus opgeteld voor ernstige averij. "Het is zo'n onfortuinlijke valpartij, maar het is wat het is", reageert Kielich. "Ik zal twee weken van de fiets blijven vooraleer ik opnieuw aan mijn voorbereiding begin. Ik hoop om er snel weer te staan!"

Sleutelbeenbreuk blijft Kielich achtervolgen

De 26-jarige Kielich wordt niet beschouwd als een renner die gemakkelijk blessures oploopt. Hij heeft eerder een beperkte blessuregeschiedenis. Het herstel van een sleutelbeenbreuk neemt normaal een zestal weken in beslag. Het is zonde dat hij nu nog altijd gevoelig is op de plekken die hij bezeerde dit voorjaar.  

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender

Meer nieuws

"Mooi moment om te stoppen": Mathieu van der Poel windt er geen doekjes om

"Mooi moment om te stoppen": Mathieu van der Poel windt er geen doekjes om

10:30
Klasse: Tadej Pogacar komt met grote donatie voor geboortedorp Naast de fiets

Klasse: Tadej Pogacar komt met grote donatie voor geboortedorp

09:30
KOERS LIVE: Lidl-Trek heeft er een nationale kampioen bij

KOERS LIVE: Lidl-Trek heeft er een nationale kampioen bij

09:08
Van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: "Het geel?"

Van der Poel laat er geen twijfel over bestaan: "Het geel?"

08:30
In een paar maanden van Olympische winterspelen naar ... podium BK

In een paar maanden van Olympische winterspelen naar ... podium BK

07:30
Ruben Van Gucht geeft initialen van 70 bedpartners vrij: zo ook weer wat speculatie over Ine Beyen Naast de fiets

Ruben Van Gucht geeft initialen van 70 bedpartners vrij: zo ook weer wat speculatie over Ine Beyen

21:30
Bommetje en 'geen makkelijke beslissing' bij Lotto-Intermarché: gerenommeerde performance manager vertrekt

Bommetje en 'geen makkelijke beslissing' bij Lotto-Intermarché: gerenommeerde performance manager vertrekt

20:08
Gesprek met Keukeleire duidt de grote verbazing: "Hij dacht dat Van der Poel die rit kon winnen"

Gesprek met Keukeleire duidt de grote verbazing: "Hij dacht dat Van der Poel die rit kon winnen"

19:45
UPDATE CONTRACTEN: Lidl-Trek haalt groot talent naar de profploeg

UPDATE CONTRACTEN: Lidl-Trek haalt groot talent naar de profploeg

18:46
🎥 Daar is ie dan eindelijk: Evenepoel laaiend enthousiast over de details van 'compleet andere' machine

🎥 Daar is ie dan eindelijk: Evenepoel laaiend enthousiast over de details van 'compleet andere' machine

17:40
Maar liefst 6-0 in nadeel van Evenepoel: "Zou niet verrast zijn als Remco in één dag 10 minuten verliest"

Maar liefst 6-0 in nadeel van Evenepoel: "Zou niet verrast zijn als Remco in één dag 10 minuten verliest"

16:40
Adrie van der Poel verwerpt kritiek op Mathieu: "Hij denkt volgens mij: zoek het lekker uit"

Adrie van der Poel verwerpt kritiek op Mathieu: "Hij denkt volgens mij: zoek het lekker uit"

15:40
Hebben Van der Poel en Philipsen het moeilijk gehad? "Ze rijden me de nek af" vs "Dan ga je niet klaar zijn"

Hebben Van der Poel en Philipsen het moeilijk gehad? "Ze rijden me de nek af" vs "Dan ga je niet klaar zijn"

14:40
UPDATE TDF-selecties: Merlier en Uijtdebroeks op zoek naar Tour-succes

UPDATE TDF-selecties: Merlier en Uijtdebroeks op zoek naar Tour-succes

13:40
Hilarische kwinkslag van Tom Boonen over babynieuws Van der Poel krijgt zelfs Roxanne aan het lachen Naast de fiets

Hilarische kwinkslag van Tom Boonen over babynieuws Van der Poel krijgt zelfs Roxanne aan het lachen

12:40
Iconische prestatie van Van Aert ... deed zoontje Jan Bakelants kwaad weglopen

Iconische prestatie van Van Aert ... deed zoontje Jan Bakelants kwaad weglopen

11:40
Visma-Lease a Bike haalt opgelucht adem met het oog op Tour de France: kleine ramp vermeden

Visma-Lease a Bike haalt opgelucht adem met het oog op Tour de France: kleine ramp vermeden

30/06
Partners Van Aert, Evenepoel en Nys gaan uit hun dak na nieuws over aanstaand vaderschap Van der Poel Naast de fiets

Partners Van Aert, Evenepoel en Nys gaan uit hun dak na nieuws over aanstaand vaderschap Van der Poel

30/06
Dumoulin zet Vingegaard en heel Visma | Lease a Bike met voeten op de grond: "Ze missen Van Aert maar..."

Dumoulin zet Vingegaard en heel Visma | Lease a Bike met voeten op de grond: "Ze missen Van Aert maar..."

30/06
Zware tegenslag en hard verdict voor Gianni Vermeersch na valpartij: Belg heeft breuk opgelopen

Zware tegenslag en hard verdict voor Gianni Vermeersch na valpartij: Belg heeft breuk opgelopen

30/06
"Evenepoel? Seixas? Meest zinderende deelnemersveld ooit verandert zo weinig in het Pogačar-tijdperk" Opinie

"Evenepoel? Seixas? Meest zinderende deelnemersveld ooit verandert zo weinig in het Pogačar-tijdperk"

30/06
🎥 Ex-renner ziet problematisch domino-effect door het afhaken van Van Aert: "Het is voor de eerste keer"

🎥 Ex-renner ziet problematisch domino-effect door het afhaken van Van Aert: "Het is voor de eerste keer"

29/06
Naesen en Van Avermaet geloven niets van Red Bull-verhaal over 'alfaman' Evenepoel: "Het klopt niet"

Naesen en Van Avermaet geloven niets van Red Bull-verhaal over 'alfaman' Evenepoel: "Het klopt niet"

29/06
Concrete problemen benoemd: De Gendt vindt het niet eerlijk wat Evenepoel overkomt

Concrete problemen benoemd: De Gendt vindt het niet eerlijk wat Evenepoel overkomt

29/06
Uitkijken naar bébé VDP! Mathieu van der Poel en Roxanne Bertels komen met prachtig nieuws

Uitkijken naar bébé VDP! Mathieu van der Poel en Roxanne Bertels komen met prachtig nieuws

29/06
UPDATE: afscheid van grote naam ontlokt reactie bij Thomas De Gendt

UPDATE: afscheid van grote naam ontlokt reactie bij Thomas De Gendt

29/06
Bemoedigend teken of is het te laat? Visma-Lease a Bike bidt dat na forfait Van Aert extra opdoffer uitblijft

Bemoedigend teken of is het te laat? Visma-Lease a Bike bidt dat na forfait Van Aert extra opdoffer uitblijft

29/06
Van der Poel komt terug op felle strijd met Pogačar en heeft een wens met betrekking tot Evenepoel

Van der Poel komt terug op felle strijd met Pogačar en heeft een wens met betrekking tot Evenepoel

29/06
Tim Merlier moet iets bekennen over Wout van Aert: "Dat weten we allebei"

Tim Merlier moet iets bekennen over Wout van Aert: "Dat weten we allebei"

29/06
Meer dan alleen Pogacar of net veel Tadej? Onze sterren voor groen, wit en de bollen Analyse

Meer dan alleen Pogacar of net veel Tadej? Onze sterren voor groen, wit en de bollen

29/06
Om van te duizelen: de ploeg van Pogacar én zijn eerste woorden richting vijfde Tourzege

Om van te duizelen: de ploeg van Pogacar én zijn eerste woorden richting vijfde Tourzege

29/06
"Het toont aan wat voor een bullshit-organisatie de UCI is"

"Het toont aan wat voor een bullshit-organisatie de UCI is"

29/06
“Dat is vanavond patatten met ambras” en “Een nummer is een nummer”

“Dat is vanavond patatten met ambras” en “Een nummer is een nummer”

29/06
Jan Bakelants komt met prachtprestatie voor goede doel en wint op Ventoux

Jan Bakelants komt met prachtprestatie voor goede doel en wint op Ventoux

29/06
Johan Bruyneel spreekt over Evenepoel: “Zou enorm statement zijn”

Johan Bruyneel spreekt over Evenepoel: “Zou enorm statement zijn”

29/06
Tim Merlier geeft de jonge garde een gouden raad: "Je wordt daar niet beter van"

Tim Merlier geeft de jonge garde een gouden raad: "Je wordt daar niet beter van"

29/06

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Tadej Pogacar Tim Merlier Wout Van Aert Jan Bakelants Edoardo Affini Daniel Lloyd Jasper Philipsen Lotte Kopecky Adrie Van Der Poel Johan Bruyneel Jens Keukeleire Tejay Van Garderen Eddy Merckx Aike Visbeek Jose De Cauwer Ine Beyen Sandrine Tas Sylvain Moniquet

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved