Lotto-Intermarché maakte zich grote zorgen om De Lie: "Het was schrikken"

Arnaud De Lie trekt met gemengde gevoelens naar de Tour de France. Onze landgenoot heeft ambitie, maar werd deze week ziek. Het is daardoor wat koffiedik kijken hoe hij voor de dag zal komen. Ploegmanager van Lotto-Intermarché, Kurt Van de Wouwer, geeft meer uitleg.

Arnaud De Lie was eerder deze week niet aanwezig op de ploegenpresentatie van de Tour. Onze landgenoot van Lotto-Intermarché had last van buikproblemen, maar er werd geen virus gevonden. Zijn deelname lijkt niet in het gedrag te komen.

Onrust over De Lie

"Eergisteren was het schrikken, want Arnaud was 's nachts ziek geworden", legt ploegmanager Kurt Van de Wouwer uit aan Sporza. "Gisteren was er onrust, maar vandaag krijgen we het signaal dat hij beter is."

Van de Wouwer zegt dat er meerdere renners zijn die na het BK last kregen van maagproblemen. De Lie werd dit seizoen ook al ziek net voor de Giro, waar hij uit koers stapte. "Ja, het gebeurt alweer met Arnaud, maar je kiest hier niet voor, hé. Het is ook voor hem erg. Maar het ziet er een pak beter uit. Het komt goed."

De sprinttrein van Lotto-Intermarché

De Lie zal voor ritzegs moeten gaan in de vijf à zes sprinterskansen in de Tour. Hier en daar kwam er kritiek op de sprinttrein van Lotto-Intermarché. Die zou wat aan de magere kant zijn. Van de Wouwer countert.

"Ik heb dat gelezen, maar als je de ploeg bestudeert, klopt dat niet", zegt hij. "Arnaud werkt niet echt graag met een uitgesproken lead-out. Je moet hem vooraan houden en dan trekt hij zijn plan. We hebben de motoren om dat te doen. We zijn zelfs sterker gewapend dan vorig jaar."



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Eerste Tour-rit

Het doel in de Tour is duidelijk voor De Lie: een rit winnen. Dat is hem vooralsnog nog niet gelukt. Dit seizoen schoot hij twee keer raak. Hij won de Lotto Famenne Ardenne Classic en was daarna de beste in de vierde rit van de Ronde van Wallonië. De eerste echte sprintkans dient zich aan in rit 5. Is De Lie daar meteen op de afspraak?