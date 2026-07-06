UPDATE: Medische update bekend over Urska Zigart, verloofde van Pogacar

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Urska Zigart kwam in juni zwaar ten val in de Ronde van Zwitserland. De renster van AG Insurance-Soudal en partner van Tadej Pogacar liep daarbij een kaakbreuk op en focust zich momenteel op haar herstel. Ondertussen zwaait ze Pogacar voor de Tour-start uit met een emotionele post op Instagram.