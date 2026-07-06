Verbaasde José De Cauwer ziet iets in deze Tour de France wat hij nog nooit eerder heeft gezien

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Verbaasde José De Cauwer ziet iets in deze Tour de France wat hij nog nooit eerder heeft gezien
Foto: © photonews
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Zelfs José De Cauwer kan dus nog verbaasd worden. Hij heeft in de Tour de France van 2026 al iets gezien wat hij nog nooit eerder zag in de Tour de France.

Namelijk de demonstratie van de mannen van UAE tijdens de tweede rit. McNulty deed het voorbereidende werk, Pogacar liet Del Toro het afmaken. In de analyse bij Sporza heeft José De Cauwer aandacht voor de rol van Pogacar. "Niemand zette hem onder druk. Stel dat Remco Evenepoel er was bijgekomen, dan had Pogacar gewonnen."

De Cauwer heeft nog al wel zulke nummertjes zien opgevoerd worden, maar nog nooit in de Tour de France, nog nooit op het allerhoogste niveau. "Ik heb het nog niet gezien in de Tour." Hier zijn de beste renners ter wereld aanwezig en zit iedereen op de limiet. Iedereen, behalve één iemand die de uitkomst van een rit nog kan 'regelen'.

Overschot bij Pogacar

Sven Nys waarschuwt ervoor om hier toch niet al te grote conclusies uit te trekken. "Er komen straks langere klimmen aan, misschien gaat er dan weer een ander evenwicht zijn. Misschien komt daar een Seixas bij die heel goed tot zijn recht gaat komen." Dat maakt het niet minder indrukwekkend. "In dit soort werk heeft Pogacar echt overschot."

Nys ziet dit bijvoorbeeld ook in de communicatie en de lichaamstaal van Pogacar. "Hij kan nog rustig praten en zijn collega toeroepen: sneller, want ze komen." Del Toro zal nu ook wel alles doen wat in zijn macht ligt om Pogacar aan de Tourzege te helpen. "Del Toro loopt al lang in de pas, maar dit is echt vrienden kopen", geeft De Cauwer aan.

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UAE zorgt voor primeur

Meestal is De Cauwer vrij nuchter en kan hij ook kritisch naar de dingen kijken. Als hij zo onder de indruk is zoals nu, is er dus echt iets straf gebeurd. UAE heeft zondag echt voor een primeur gezorgd. Een andere verklaring is er niet voor het feit dat De Cauwer nog nooit een gelijkaardig nummer zag in de Tour.

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