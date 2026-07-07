Cian Uijtdebroeks zorgt voor groot onbegrip: "Mocht het mijn kind zijn, is het snel beslist"

Cian Uijtdebroeks beleefde een moeilijke start van de Tour de France. Onze landgenoot had het na de derde rit over koorts en een draaierig gevoel. Ploegleider Jürgen Roelandts gaf vandaag een medische update, maar arts Kris Van der Mieren waarschuwt.

Uijtdebroeks moet in de ploegentijdrit zowaar lossen en sprak over krampen. Na de derde rit sprak hij over koorts en daar ging ploegleider Jürgen Roelandts vandaag dieper op in.

Kris Van der Mieren geeft zijn visie

Roelandts had het over gastro-enteritis (maag- en darmontsteking) en diarree. Hij zei ook dat de temperatuur van Uijtdebroeks 37,3 graden bedroeg.

"Het is op de limiet. Cian heeft nu zeker geen koorts, want we hebben zijn temperatuur daarnet nog gemeten. Maar bij 40 graden is het moeilijk om zijn temperatuur laag te houden."

Kris Van der Mieren, arts bij Belgian Cycling, sprak bij Sporza Tour (Radio 1). Hij wilde er zich niet specifiek uitlaten over het geval van Uijtdebroeks, maar gaf wel belangrijk advies mee.

Een lichaam kan er snel onderdoor gaan

"Je hebt 2 types infecties", vertelt Van der Mieren. "Het gaat om ziektekiemen boven de nek. Denk aan keel- en oorpijn en neusloop. Dan moet je enkele dagen rusten."



Lees ook... Movistar geeft veelzeggende medische update over Cian Uijtdebroeks›

"Gaat het om zaken onder de nek - denk aan diarree, hoesten, koorts en een griepgevoel - dan is het iets anders. Die ziektekiemen zijn dan helemaal geïnfiltreerd in je lichaam en verspreiden zichzelf. Je hebt dan veel vochtopname nodig, want je verliest gemakkelijk 1 à 2 liter vocht per uur, zeker in die hitte. Je lichaam kan er dan snel onderdoor gaan."

© photonews

Belangrijke regels

Dat lijkt dus het geval bij Uijtdebroeks. Van der Mieren wilde niet ingaan op het dossier van de kopman van Movistar, maar geeft wel enkele belangrijke regels mee waar iedereen zich maar beter aan houdt.

"De boodschap is duidelijk: heb je koorts en symptomen onder de nek, zeker bij warm weer, dan raden we intensief sporten af. Hou het sporten dus veilig."

In het geval van Uijtdebroeks zou Van der Mieren geen risico hebben genomen. "Ik behandel mijn renners altijd alsof ze mijn kinderen zijn. Mocht mijn kind in koers zijn met koorts en diarree bij deze hitte, dan zou de beslissing snel genomen zijn."

Een negatieve spiraal

Volgens Van der Mieren herstelt een lichaam niet zomaar van de klachten die Uijtdebroeks heeft. Een renner kan in een negatieve spiraal terechtkomen en dat kan gevaarlijke gevolgen hebben.

"Stel dat het foutloopt, dan zwaait iedereen voor de zoveelste keer met zijn armen. Terwijl je het zag aankomen. Daar moet je niet flauw over doen."