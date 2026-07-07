UCI zwáár aangepakt: "Ze mogen de airco in hun auto eens uitschakelen"

De Tour de France is toe aan rit vier. De eerste drie ritten verliepen in een loodzware hitte die het peloton al stevig deed afzien. Toch was het tot vandaag wachten op maatregelen van de UCI. Ervaren rot Matteo Trentin is not amused dat het zo lang heeft moeten duren.

De hitte in Zuid-Europa neemt dit jaar extreme vormen aan. Verschillende hitterecords werden verbroken en de combinatie van de hitte en extreme droogte zorgde voor bosbranden onder meer aan de Costa Brava en in Catalonië.

Matteo Trentin spreekt

Er werden ook in Tour al maatregelen getroffen. De aankomstplaats van de derde etappe lag op 70 kilometer van de bosbranden in Zuid-Frankrijk en daarom werd er in de laatste 40 kilometer van de rit geen publiek toegelaten. Al leek niet iedereen zich daar ook effectief aan te houden.

Na drie ritten in extreme hitte heeft de UCI nu een versoepeling doorgevoerd van de bevoorradingsregels. Dat moet het gemakkelijk maken om bidons te verdelen onder de renners. Matteo Trentin (Tudor) is not amused met de gang van zaken.

De regelgevers moeten actie ondernemen

"Voor zover ik weet, geldt die regel enkel vandaag en niet de komende dagen. Dit lijkt me toch het minimum?", vraagt de ervaren Italiaan bij Sporza.

"We vragen hier al 3 dagen om en daar zou toch geen goedkeuring vanuit Aigle (waar de UCI zetelt, red) voor nodig hoeven te zijn? Zij mogen de airco in hun auto eens uitschakelen. Dan zullen ze begrijpen wat wij meemaken."





"Iedereen geeft zich 100 procent, maar de regelgevers moeten ook actie ondernemen. WIj vragen hier al 3 dagen om! Je ziet overal in Europa rode bolletjes als het gaat om de temperatuur en we koersen na de middag. Zulke maatregelen zouden niet gevraagd hoeven te worden", aldus Trentin.

Verlenging of niet?

Het is afwachten of de kritiek van Trentin gehoor vindt bij de UCI. Als de extreme hitte blijft aanhouden, lijkt een verlenging van de versoepeling van de bevoorradingsregels de enige juiste beslissing. Trentin zelf denkt dat stevig discussiëren en actie ondernemen de oplossing zijn.