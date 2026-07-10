TDF LIVE: machtige Tim Merlier geeft de Rode Duivels het goede voorbeeld in Bordeaux!
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De Tour de France is vandaag al toe aan de zevende etappe. Na de zware bergrit van gisteren mochten de klassementsmannen de benen rust gunnen en waren de sprinters opnieuw aan zet. Tim Merlier toonde zich vandaag de snelste van het pak.
TDF LIVE: Tim Merlier geeft de Rode Duivels het goede voorbeeld in Bordeaux!
De aangekondigde massaspurt kwam er ook in Bordeaux. Alpecin-Premier Tech wilde Jasper Philipsen piloteren, maar het liep niet zoals gepland. Mathieu van der Poel deed een lange kopbeurt en leek zijn ploegmaat goed af te zetten, maar Philipsen kon er niet uitkomen.
Søren Wærenskjold (Uno-X) kwam plots stevig opzetten en kwam naar voren met machtige halen, maar dan kwam daar de pijlsnelle Tim Merlier.
Die kwam eruit met machtige halen en sprintte iedereen uit het wiel. De eerste Belgische ritzege is zo een feit! Volgen de Rode Duivels vanavond het voorbeeld van Merlier?
Another Belgian win in Bordeaux! 🏆🇧🇪— Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2026
C’est de nouveau un belge qui s’impose à Bordeaux ! 🏆🇧🇪#TDF2026 pic.twitter.com/UkRn26pOhP
TDF LIVE: twee vluchters ingelopen, massaspurt komt eraan
Op 18 kilometer van de finish zit het avontuur van Veistroffer en Otruba erop. Een van de twee zal vandaag waarschijnlijk met de prijs voor de strijdlust mogen pronken.
Ondertussen krijgen we een gezapige aanloop naar de spurt, al is het nog ver. Krijgen we vandaag opnieuw een Belgische winnaar? Dat zou dan voor de 24e keer zijn.
23 Belgen mochten in de Tourgeschiedenis al vieren in Bordeaux. Geen enkel ander land deed beter.
De laatste Belg die won in Bordeaux was Jasper Philipsen in 2023. De spurtbom van Alpecin-Premier Tech wil dat vandaag herhalen.
Bordeaux has often smiled on Belgian riders. Will history repeat itself today? ⭐ Take a look at some of the most iconic wins— Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2026
Bordeaux a souvent souri aux Belges… Une nouvelle victoire viendra-t-elle enrichir cette histoire aujourd’hui ? 🇧🇪 Découvrez quelques-unes des victoires… pic.twitter.com/87PPREbrM2
TDF Live: Veistroffer wint tussensprint, alles wijst op massaspurt
Veistroffer en Otruba hebben nog altijd een dikke minuut voorsprong op het peloton. Al bracht Jonas Abrahamsen het pak daarnet met een impuls plots tot op 25 seconden van de kopgroep.
Veistroffer haalde het daarna in de tussensprint in Landiras. In het peloton sprokkelde Mads Pedersen belangrijke punten voor de groene trui. Hij was sneller dan Kanter, Girmay en Philipsen. Tim Merlier hield zich afzijdig. Spaart hij zich voor de massaspurt?
Ondertussen is de temperatuur de hoogte in geschoten. In het peloton worden de bidons gretig uitgedeeld. Het is zaak om koel te blijven en krachten te sparen voor de sprint in Bordeaux.
💚 Intermediate sprint 💚— Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2026
Of the two men in the lead, Baptiste Veistroffer takes the lead at the intermediate sprint ahead of Jakub Otruba! 💥
🇫🇷 25 pts for the french rider.
Parmi les deux hommes de tête, Baptiste Veistroffer passe en tête au sprint intermédiaire devant Jakub… pic.twitter.com/BTeyApDnr9
TDF Live: Philipsen ziet twee voorwaarden voor winst in Bordeaux
Met nog zo'n 100 kilometer voor de boeg hebben de twee koplopers ongeveer 1 minuut en 20 seconden voorsprong. Alles lijkt te wijzen op de verwachte aanloop naar een massasprint. Dan is Jasper Philipsen altijd een van de favorieten.
Onze landgenoot werd woensdag vijfde, maar wil nu beter doen. In 2023 mocht hij al eens vieren in Bordeaux. "Ik ken die finish en bewaar er mooie herinneringen aan", vertelde hij voor de start van rit 7 aan Sporza.
"De aankomst is technisch. Je moet goed in positie zitten en hopelijk krijgen we het dan uitgelijnd met de ploeg", kijkt hij vooruit. "Het gaat in Bordeaux van breed naar smal en omgekeerd. Je moet je timing juist krijgen en goeie benen zullen nodig zijn om te kunnen winnen."
Good mood amongst our Belgians friends 🇧🇪— Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2026
Good mood chez nos amis belges 🇧🇪#TDF2026 pic.twitter.com/K82snJJhFw
TDF Live: duo vluchters krijgt dikke minuut van het peloton
Baptiste Veistroffer reed zich in de vijfde rit in de kijker en heeft er ook vandaag duidelijk zin in. De Fransman van Lotto-Intermarché trok na de start meteen in de aanval en kreeg het gezelschap van de Tsjech Jakub Otruba (Caja Rural).
Het duo krijgt van het peloton iets meer dan een minuut. Er was bij de start ook goed nieuws over het weer, want het kwik daalde onder de dertig graden. Hier en daar zijn er ook wat wolken die de zonnestralen blokkeren. Dat zal deugd doen na de verzengende hitte van de voorbije dagen.
💨 Two riders have attacked at the start of this stage! 💨 Ils sont deux à être partis en tête de course en ce début d'étape !— Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2026
🇫🇷 Baptiste Veistroffer
🇨🇿 Jakub Otruba #TDF2026 pic.twitter.com/QNu4Ffo8Hu
De Tour de France is vandaag al toe aan de zevende etappe. Na de zware bergrit van gisteren mogen de klassementsmannen de benen rust gunnen en zijn de sprinters opnieuw aan zet. Wie toont zich vandaag de snelste van het pak?
Gisteren kreeg het peloton een pak hoogtemeters voor de kiezen; vandaag zijn ze verwaarloosbaar (850). De zevende etappe van de 113e Tour de France loopt door het zuidwesten van Frankrijk van Hagetmau naar Bordeaux en is de vlakste van allemaal. Het is de eerste keer dat de Tour start in Hagetmau, een klein dorpje in de regio Nouvelle-Aquitaine.
De Côte de Béguey
De renners krijgen in totaal 175,1 kilometer voorgeschoteld met amper 850 hoogtemeters. Na 120,2 kilometer ligt er een tussensprint, waarna de Côte de Béguey (1,2 km aan 4,4%) het enige noemenswaardige obstakel van de dag vormt.
Daarna gaat het in één rechte lijn naar de finish in Bordeaux, waar er opnieuw een pak punten liggen voor de groene trui. Kortom: de snelle mannen komen vandaag volop aan hun trekken.
🔴 Follow live from Hagetmau the presentation of stage 7!— Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2026
⏰ Stage starts at 1.15 PM
🔴 Suivez en direct de Hagetmau la présentation de l'étape 7.
⏰ Départ de l'étape à 13h15.#TDF2026 https://t.co/ZxFAcJ2gBx
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Mogelijke winnaars
Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) was al aan het feest in deze Tour, net als groene trui Mads Pedersen (Lidl-Trek). Het duo wil de goede lijn in Bordeaux doortrekken.
Wat kunnen Tim Merlier en Jasper Philipsen? De snelle man van Soudal Quick-Step verloor gisteren loods Bert Van Lerberghe en zal moeten schaven aan zijn sprinttrein.
Philipsen kwam woensdag niet verder dan de vijfde plaats en zal op revanche belust zijn. Voorts is het uitkijken naar onder meer Max Kanter (XDS Astana), Biniam Girmay (NSN Cycling) en een rist andere namen. De finish wordt verwacht rond 17.13 uur.
💚 A sprint finish at a classic stage of the Tour de France that’s sure to bring back fond memories for Jasper Philipsen!— Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2026
💚 Arrivée dans un temple du sprint sur le Tour de France qui rappellera des bons souvenirs à Jasper Philipsen !#TDF2026 pic.twitter.com/hUJUdm1Wea
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