TDF LIVE: machtige Tim Merlier geeft de Rode Duivels het goede voorbeeld in Bordeaux!

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De Tour de France is vandaag al toe aan de zevende etappe. Na de zware bergrit van gisteren mochten de klassementsmannen de benen rust gunnen en waren de sprinters opnieuw aan zet. Tim Merlier toonde zich vandaag de snelste van het pak.