Wat een taferelen: Uijtdebroeks geeft over en ploeg verrast, Van Lerberghe reageert op zijn eigen exit

De Tour de France is voorbij voor Bert Van Lerberghe en Cian Uijtdebroeks. Allebei hebben ze moeten afstappen in de loop van de zesde rit en zagen ze hun Tour op een ongewenste manier tot een einde komen. Allebei hebben ze zo hun eigen verhaal.

Dat is achteraf wel gebleken. We brachten gisteren al het nieuws over de opgaves van Uijtdebroeks en Van Lerberghe. Bij Uijtdebroeks was het bekend dat hij sukkelde met een ziekte. Bij Van Lerberghe was zijn opgave een grotere verrassing. Voor hun respectievelijke ploegen zorgt de exit van deze twee renners voor een grote impact.

Wat Uijtdebroeks betreft heeft ploegleider Jürgen Roelandts gereageerd. Hij vertelde zowel bij Sporza als bij Het Laatste Nieuws dat Uijtdebroeks in de loop van de rit had moeten overgeven. Uijtdebroeks wilde zelf nog verder rijden, maar de ploeg heeft uiteindelijk zelf beslist om hem uit koers te halen. Dat lijkt dan toch een wijze beslissing te zijn.

Movistar is kopman kwijt

Toch is het tegelijkertijd een verrassende beslissing. Movistar was naar de Tour gekomen om met Uijtdebroeks een klassement te rijden en ineens valt dat grote doel weg. De Spaanse formatie zal nu met vrijbuiters voor ritzeges moeten gaan. Overigens was Uijtdebroeks niet de enige renner die donderdag tijdens de koers moest braken.

🤢 El ciclismo es un deporte durísimo: Daan Hoole sufre el ritmo y el calor que se vive en este Tour#TDF2026 | #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/nPtktZwnYD — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 9, 2026

Ook Daan Hoole van Decathlon moest overgeven. De hitte brengt wat teweeg. Dat vertelde ook Bert Van Lerberghe bij Vive le Vélo. ''De eerste dagen hier voelde ik dat ik heel veel last had van de hitte en ik niet 100% mijzelf was.'' Door het oplopen van een virus was zijn voorbereiding op de Tour niet ideaal en dat liet zich voelen.





Opdoffer voor Merlier

Van Lerberghe was in de vijfde rit ook al in contact gekomen met een strobaal. ''Mijn knie was wel geraakt, maar dat was zeker niet de druppel.'' Hoe dan ook is de opgave een feit. ''Ik weet dat Tim Merlier er bijna meer hartzeer over heeft dan ik.''