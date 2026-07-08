TDF LIVE: Nerveuze Vingegaard gered door fiets Campenaerts
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Reken maar dat Tim Merlier en Jasper Philipsen de Tourrit van vandaag hebben aangekruist. Het is immers de eerste sprintersrit in de Tour de France van 2026.
Nerveuze Vingegaard gered door fiets Campenaerts
Jonas Vingegaard is samen met gele trui Torstein Traeen over de finish gebold in Pau. Vingegaard mag opgelucht ademhalen, want hij krijgt na die hectische finale geen tijdsverlies aangesmeerd tegenover de andere klassementsmannen. ''Jonas moest van fiets wisselen en Victor Campenaerts heeft meteen zijn fiets afgestaan, zodat Jonas verder kon'', verklaarde Marc Reef bij Sporza. ''Er zaten twaalf seconden tussen Pogacar en Jonas, maar er zaten overal renners tussen, waardoor er nergens een gat was van drie seconden.''
Zolang er geen verschil is van drie seconden, worden renners in dezelfde tijd geplaatst. Jonas Vingegaard had eerder in de etappe al mechanische pech. Hij gebaarde toen dat de cameraman moest doorrijden. Het was dus een rit met veel nervositeit voor de Deen.
😡 El enfado de Vingegaard con la moto.#TDF2026 #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/kmBPCfyeHu— Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 8, 2026
TDF LIVE: Kooij, Merlier en Philipsen reageren
Zo'n hectische finish als in de vijfde rit vraagt natuurlijk om een woordje uitleg. In de eerste plaats van de meest gelukkige man van de dag, Olav Kooij. De Nederlander ging weg bij Visma-Lease a Bike om naar de Tour te mogen, maar zijn selectie werd onzeker door de opmars van Seixas. Nu is Kooij Tourritwinnaar. ''Dit betekent veel voor mij, zeker omdat ik een lastig voorjaar heb gehad'', verwijst hij in zijn flashinterview naar zijn blessureleed.
Tim Merlier (3e) gaf in zijn reactie bij Sporza toe dat Kooij een sterke sprint reed. ''Dat is zijn specialiteit: zijn plan trekken en dan op het juiste moment aangaan. Als ik dan niet in de buurt zit, wordt het voor mij ook moeilijk. Geen overwinning, hopelijk kan ik dat dit weekend goedmaken.''
Jasper Philipsen (5e) zocht helemaal geen excuses. ''Ik was geen honderd procent, ik had gewoon niet genoeg snelheid in de benen. Het was de voorbije dagen voor iedereen lastig, dat mag geen excuus zijn.''
Status quo tussen klassementsmannen
Door een valpartij op vijf kilometer van de aankomst ontstonden er verschillende scheurtjes in het peloton. Het was dus uitkijken of er verschillen zouden ontstaan tussen de klassementsmannen. Pogacar, Evenepoel en Seixas waren de eerste klassementsrenners die over de meet kwamen, op 14 seconden van de kopgroep en ritwinnaar Kooij, net buiten de top 20.
Mannen als Ayuso, Lipowitz en Vingegaard kwamen toch pas een eind verder door. Zij werden echter in dezelfde tijd geplaatst. Het is dus status quo tussen de klassementsrenners. In elk geval maakte Evenepoel wel een alerte indruk, de dag voor een bergetappe.
Kooij wint en Merlier 3e, val smeert favorieten seconden aan
Pedersen was in de vijfde Touretappe de snelste aan de tussensprint, maar dat betekende daarom natuurlijk nog niets voor wat zou volgen aan de finish. Op het moment van de tussensprint reed Veistroffer nog alleen voorop. De renner van Intermarché-Lotto hield het vol tot op veertien kilometer van de aankomst.
Olav Kooij remporte la 5ème étape du Tour de France ! 🇫🇷— Cycling Legend (@CyclingLegend_) July 8, 2026
Le Néerlandais s'impose devant Max Kanter & Tim Merlier !
Torstein Træen reste en tête du classement général ! 💛
Baptiste Veistroffer est lui le combatif du jour ! 🐗 pic.twitter.com/9LnOJtxuIw
Met vijf kilometer te gaan kwam het tot een valpartij, met veel volk van Soudal Quick-Step dat bleef staan. Gele trui Traeen raakte ook verzeild in een achtervolgende groep en ook Seixas en Vingegaard moesten een achterstand goedmaken. Het werd een sprint met amper een klein groepje. Kooij won, voor Kanter, Merlier, Artz en Philipsen.
Niet-geselecteerde renner haalt zijn gram
In de aanloop naar de Tour de France waren bij heel wat teams de plaatsjes duur en was het strijden om in de selectie te geraken. Het is Gregor Mühlberger, die nochtans zeven van de laatste acht edities meemaakte, niet gelukt om met Decathlon CMA CGM naar de Tour de France te gaan. Die ploeg heeft een selectie gebouwd rond Paul Seixas en nam met Olav Kooij ook een sprinter mee.
Nada como ganar en casa.— Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 8, 2026
Nada como volver a celebrar 1048 días después.
🇦🇹 Gregor Mühlberger se lleva la 1ª etapa de la Vuelta a Austria y es el primer líder de la carrera. Héctor Álvarez, tercero, con Carlos Rodríguez también en el top-10. #TourofAustria #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/pV7NkxZCAm
Mühlberger, die eerder dit jaar vijftiende eindigde in de Giro, heeft na zijn niet-selectie wel zijn gram gehaald in Oostenrijk. In de ronde van zijn thuisland won hij de eerste rit naar Gamlitz. Mühlberger soleerde naar de zege, met een voorsprong van elf seconden op de eerste groep achtervolgers. Kevin Vermaerke werd tweede en Hector Alvarez derde. Witse Meeussen eindigde 22e.
Veistroffer (Intermarché-Lotto) alleen voorop
Iedereen weet dat een massasprint zo goed als onvermijdelijk is vandaag en dat heeft zijn effect op de aanvalslust in het peloton. Alleen Baptiste Veistroffer van Intermarché-Lotto zag het blijkbaar zitten om in de ontsnapping te gaan. Bijgevolg rijdt de Fransman in zijn eentje voorop en dat zal hij wellicht voor een hele tijd doen.
Baptiste Veistroffer attacks from the start and leads alone Tour de France stage 5 ❤️🔥 pic.twitter.com/EpkWs5s7rH— Lotto-Intermarché (@LottoIntermarch) July 8, 2026
Veistroffer is ook de man die Arnaud De Lie de voorbije dagen heeft bijgestaan tijdens diens calvarietochten. Nu mag Veistroffer dus alleen rijden. Het zal hem zo goed als zeker de prijs van de strijdlust opleveren op het einde van de dag.
Philipsen heeft goede herinneringen
Jasper Philipsen heeft ooit al in Pau gewonnen. Hij heeft dus goede herinneringen aan de aankomstplaats. ''De vermoeidheid was toen al iets meer aanwezig'', beseft Philipsen in zijn gesprek met Sporza. ''Het was ook een waaierrit.'' Een exacte herhaling van dat scenario zou dus sowieso niet uit de lucht komen vallen.
Over het parcours van vandaag maakt Philipsen zich minder zorgen. ''De klim mag ons normaal gesproken niet in de problemen brengen. Het is wel echt een vlakke rit. Er zijn een paar heuvels, maar we zouden genoeg getraind moeten zijn om dat te kunnen overleven. Op het einde krijgen we een lange, mooie rechte lijn. Ik denk dat we wel een mooie sprint kunnen zien.''
Van der Poel lead-out voor Philipsen en Merlier wil eenheid
"Met een goede dag mag de klim voor mij ook geen probleem zijn, maar die krijg je niet op bestelling", blikt Tim Merlier bij Sporza en NOS vooruit naar de eerste sprintersrit. "Laat ons hopen dat de sprintersploegen op één lijn zitten. Dat komt onze kansen alleen maar ten goede. Is dat niet het geval, dan ruiken anderen ook bloed." Merlier pleit dus voor eenheid. "Of ik de snelste ben? Daar mag je nooit vanuit gaan, dat moet je elke keer bewijzen. Het kan zomaar zijn dat een underdog ermee wegloopt. Het zal hectisch zijn en dat heb ik wel graag."
In het kamp van Alpecin-Premier Tech zullen ze Jasper Philipsen uitspelen als afwerker. "Als Van der Poel nog mee is, dan is hij de laatste man", verduidelijkt Christoph Roodhooft bij HLN. "Er zit absoluut al wat vermoeidheid in de benen. We weten dat Jasper dat ook aankan. Als er ploegen het vandaag extra lastig gaan maken, zullen we ons zeker niet laten doen."
Reken maar dat Tim Merlier en Jasper Philipsen de Tourrit van vandaag hebben aangekruist. Het is immers de eerste sprintersrit in de Tour de France van 2026.
De sprinters hebben enig geduld moeten opbrengen, na een ploegentijdrit, twee ritten voor punchers en klassementsmannen en een etappe voor de vluchters. Nu is het dus eindelijk aan de snelle mannen. In de rit van Lannemezan naar Pau, gekende start- en aankomstplaatsen, zit immers maar één gecategoriseerde beklimming.
Daar zou iedereen goed over moeten geraken: er lijkt dus weinig een massasprint in de weg te staan. Het is dus D-day voor mannen als Merlier en Philipsen, die in deze Tour toch niet al te veel kansen krijgen. Elke kans dient dus met beide handen gegrepen worden. Op papier zijn beide Belgen alvast de twee snelste mannen uit het peloton.
Girmay oogt gevaarlijk
Philipsen werd gisteren nog mee vooruit gestuurd om punten te sprokkelen voor het puntenklassement. Merlier gaat zeker niet aanvallen om zich daarmee bezig te houden. In de tussensprints hebben ze zich wel al een paar keer moeten verslikken in Biniam Girmay. De Eritreeër is dus zeker al een belangrijke concurrent voor de sprint in Pau.
🚲 Stage 5 / Étape 5 🚲— Tour de France™ (@LeTour) July 8, 2026
🚩 Lannemezan
🏁 @Ville_Pau
📏 158,3 km
⏰ 14:05 CEST > 17:46 CEST
⛰️ 1x3️⃣
💚 km 113,5#TDF2026
🔎 More details and stage description on our official website pic.twitter.com/1AaBqVpVQN
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Ook Olav Kooij past in die categorie: hij toonde zijn snelle benen nog in de Baloise Belgium Tour en mocht dus toch mee naar de Tour de France in een ploeg die draait rond Paul Seixas. Daarnaast zal groenetruidrager Mads Pedersen zich zeker in de strijd gooien. Wie niet meer van start gaat, is Kelland O'Brien. De renner van Jayco AlUla was in rit 4 ruim 8 minuten buiten tijd.
Ontspannen Remco Evenepoel
Zonde van zijn inspanning. Er komt dus een opgever bij, nadat eerder onder meer Arnaud De Lie de Tour moest verlaten. Er wordt dus een meer ontspannen dag verwacht voor Remco Evenepoel. Dat was ook te merken, want volgens HLN maakte hij aan de bus van Red Bull tijd om handtekening uit te delen aan de fans.
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