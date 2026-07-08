TDF LIVE: Nerveuze Vingegaard gered door fiets Campenaerts

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
| Reageer
TDF LIVE: Nerveuze Vingegaard gered door fiets Campenaerts
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Reken maar dat Tim Merlier en Jasper Philipsen de Tourrit van vandaag hebben aangekruist. Het is immers de eerste sprintersrit in de Tour de France van 2026.

Kevin Vanbuggenhout

Nerveuze Vingegaard gered door fiets Campenaerts

Jonas Vingegaard is samen met gele trui Torstein Traeen over de finish gebold in Pau. Vingegaard mag opgelucht ademhalen, want hij krijgt na die hectische finale geen tijdsverlies aangesmeerd tegenover de andere klassementsmannen. ''Jonas moest van fiets wisselen en Victor Campenaerts heeft meteen zijn fiets afgestaan, zodat Jonas verder kon'', verklaarde Marc Reef bij Sporza. ''Er zaten twaalf seconden tussen Pogacar en Jonas, maar er zaten overal renners tussen, waardoor er nergens een gat was van drie seconden.''

Zolang er geen verschil is van drie seconden, worden renners in dezelfde tijd geplaatst. Jonas Vingegaard had eerder in de etappe al mechanische pech. Hij gebaarde toen dat de cameraman moest doorrijden. Het was dus een rit met veel nervositeit voor de Deen.

Kevin Vanbuggenhout

TDF LIVE: Kooij, Merlier en Philipsen reageren

Zo'n hectische finish als in de vijfde rit vraagt natuurlijk om een woordje uitleg. In de eerste plaats van de meest gelukkige man van de dag, Olav Kooij. De Nederlander ging weg bij Visma-Lease a Bike om naar de Tour te mogen, maar zijn selectie werd onzeker door de opmars van Seixas. Nu is Kooij Tourritwinnaar. ''Dit betekent veel voor mij, zeker omdat ik een lastig voorjaar heb gehad'', verwijst hij in zijn flashinterview naar zijn blessureleed.

Tim Merlier (3e) gaf in zijn reactie bij Sporza toe dat Kooij een sterke sprint reed. ''Dat is zijn specialiteit: zijn plan trekken en dan op het juiste moment aangaan. Als ik dan niet in de buurt zit, wordt het voor mij ook moeilijk. Geen overwinning, hopelijk kan ik dat dit weekend goedmaken.''

Jasper Philipsen (5e) zocht helemaal geen excuses. ''Ik was geen honderd procent, ik had gewoon niet genoeg snelheid in de benen. Het was de voorbije dagen voor iedereen lastig, dat mag geen excuus zijn.''

 

Kevin Vanbuggenhout

Status quo tussen klassementsmannen

Door een valpartij op vijf kilometer van de aankomst ontstonden er verschillende scheurtjes in het peloton. Het was dus uitkijken of er verschillen zouden ontstaan tussen de klassementsmannen. Pogacar, Evenepoel en Seixas waren de eerste klassementsrenners die over de meet kwamen, op 14 seconden van de kopgroep en ritwinnaar Kooij, net buiten de top 20.

Mannen als Ayuso, Lipowitz en Vingegaard kwamen toch pas een eind verder door. Zij werden echter in dezelfde tijd geplaatst. Het is dus status quo tussen de klassementsrenners. In elk geval maakte Evenepoel wel een alerte indruk, de dag voor een bergetappe.

 

Kevin Vanbuggenhout

Kooij wint en Merlier 3e, val smeert favorieten seconden aan

Pedersen was in de vijfde Touretappe de snelste aan de tussensprint, maar dat betekende daarom natuurlijk nog niets voor wat zou volgen aan de finish. Op het moment van de tussensprint reed Veistroffer nog alleen voorop. De renner van Intermarché-Lotto hield het vol tot op veertien kilometer van de aankomst.

Met vijf kilometer te gaan kwam het tot een valpartij, met veel volk van Soudal Quick-Step dat bleef staan. Gele trui Traeen raakte ook verzeild in een achtervolgende groep en ook Seixas en Vingegaard moesten een achterstand goedmaken. Het werd een sprint met amper een klein groepje. Kooij won, voor Kanter, Merlier, Artz en Philipsen. 

Kevin Vanbuggenhout

Niet-geselecteerde renner haalt zijn gram

In de aanloop naar de Tour de France waren bij heel wat teams de plaatsjes duur en was het strijden om in de selectie te geraken. Het is Gregor Mühlberger, die nochtans zeven van de laatste acht edities meemaakte, niet gelukt om met Decathlon CMA CGM naar de Tour de France te gaan. Die ploeg heeft een selectie gebouwd rond Paul Seixas en nam met Olav Kooij ook een sprinter mee.

Mühlberger, die eerder dit jaar vijftiende eindigde in de Giro, heeft na zijn niet-selectie wel zijn gram gehaald in Oostenrijk. In de ronde van zijn thuisland won hij de eerste rit naar Gamlitz. Mühlberger soleerde naar de zege, met een voorsprong van elf seconden op de eerste groep achtervolgers. Kevin Vermaerke werd tweede en Hector Alvarez derde. Witse Meeussen eindigde 22e.

Kevin Vanbuggenhout

Veistroffer (Intermarché-Lotto) alleen voorop

Iedereen weet dat een massasprint zo goed als onvermijdelijk is vandaag en dat heeft zijn effect op de aanvalslust in het peloton. Alleen Baptiste Veistroffer van Intermarché-Lotto zag het blijkbaar zitten om in de ontsnapping te gaan. Bijgevolg rijdt de Fransman in zijn eentje voorop en dat zal hij wellicht voor een hele tijd doen.

Veistroffer is ook de man die Arnaud De Lie de voorbije dagen heeft bijgestaan tijdens diens calvarietochten. Nu mag Veistroffer dus alleen rijden. Het zal hem zo goed als zeker de prijs van de strijdlust opleveren op het einde van de dag.

Kevin Vanbuggenhout

Philipsen heeft goede herinneringen

Jasper Philipsen heeft ooit al in Pau gewonnen. Hij heeft dus goede herinneringen aan de aankomstplaats. ''De vermoeidheid was toen al iets meer aanwezig'', beseft Philipsen in zijn gesprek met Sporza. ''Het was ook een waaierrit.'' Een exacte herhaling van dat scenario zou dus sowieso niet uit de lucht komen vallen. 

Over het parcours van vandaag maakt Philipsen zich minder zorgen. ''De klim mag ons normaal gesproken niet in de problemen brengen. Het is wel echt een vlakke rit. Er zijn een paar heuvels, maar we zouden genoeg getraind moeten zijn om dat te kunnen overleven. Op het einde krijgen we een lange, mooie rechte lijn. Ik denk dat we wel een mooie sprint kunnen zien.''

Kevin Vanbuggenhout

Van der Poel lead-out voor Philipsen en Merlier wil eenheid

"Met een goede dag mag de klim voor mij ook geen probleem zijn, maar die krijg je niet op bestelling", blikt Tim Merlier bij Sporza en NOS vooruit naar de eerste sprintersrit. "Laat ons hopen dat de sprintersploegen op één lijn zitten. Dat komt onze kansen alleen maar ten goede. Is dat niet het geval, dan ruiken anderen ook bloed." Merlier pleit dus voor eenheid. "Of ik de snelste ben? Daar mag je nooit vanuit gaan, dat moet je elke keer bewijzen. Het kan zomaar zijn dat een underdog ermee wegloopt. Het zal hectisch zijn en dat heb ik wel graag." 

In het kamp van Alpecin-Premier Tech zullen ze Jasper Philipsen uitspelen als afwerker. "Als Van der Poel nog mee is, dan is hij de laatste man", verduidelijkt Christoph Roodhooft bij HLN. "Er zit absoluut al wat vermoeidheid in de benen. We weten dat Jasper dat ook aankan. Als er ploegen het vandaag extra lastig gaan maken, zullen we ons zeker niet laten doen."

Reken maar dat Tim Merlier en Jasper Philipsen de Tourrit van vandaag hebben aangekruist. Het is immers de eerste sprintersrit in de Tour de France van 2026.

De sprinters hebben enig geduld moeten opbrengen, na een ploegentijdrit, twee ritten voor punchers en klassementsmannen en een etappe voor de vluchters. Nu is het dus eindelijk aan de snelle mannen. In de rit van Lannemezan naar Pau, gekende start- en aankomstplaatsen, zit immers maar één gecategoriseerde beklimming. 

Daar zou iedereen goed over moeten geraken: er lijkt dus weinig een massasprint in de weg te staan. Het is dus D-day voor mannen als Merlier en Philipsen, die in deze Tour toch niet al te veel kansen krijgen. Elke kans dient dus met beide handen gegrepen worden. Op papier zijn beide Belgen alvast de twee snelste mannen uit het peloton.

Girmay oogt gevaarlijk

Philipsen werd gisteren nog mee vooruit gestuurd om punten te sprokkelen voor het puntenklassement. Merlier gaat zeker niet aanvallen om zich daarmee bezig te houden. In de tussensprints hebben ze zich wel al een paar keer moeten verslikken in Biniam Girmay. De Eritreeër is dus zeker al een belangrijke concurrent voor de sprint in Pau.

Ook Olav Kooij past in die categorie: hij toonde zijn snelle benen nog in de Baloise Belgium Tour en mocht dus toch mee naar de Tour de France in een ploeg die draait rond Paul Seixas. Daarnaast zal groenetruidrager Mads Pedersen zich zeker in de strijd gooien. Wie niet meer van start gaat, is Kelland O'Brien. De renner van Jayco AlUla was in rit 4 ruim 8 minuten buiten tijd.

Ontspannen Remco Evenepoel

Zonde van zijn inspanning. Er komt dus een opgever bij, nadat eerder onder meer Arnaud De Lie de Tour moest verlaten. Er wordt dus een meer ontspannen dag verwacht voor Remco Evenepoel. Dat was ook te merken, want volgens HLN maakte hij aan de bus van Red Bull tijd om handtekening uit te delen aan de fans.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Jasper Philipsen
Tim Merlier
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Voor de fanatiekelingen: details over gloednieuwe gouden machine die Evenepoel op beste niveau laat rijden

Voor de fanatiekelingen: details over gloednieuwe gouden machine die Evenepoel op beste niveau laat rijden

17:40
Het geheim achter prestaties Remco Evenepoel: ook een rol voor Oumi en zij overleeft zelf lastige afdaling

Het geheim achter prestaties Remco Evenepoel: ook een rol voor Oumi en zij overleeft zelf lastige afdaling

15:40
Stuyven tegen de grond gekatapulteerd in Tour de France: dit is de schade na valpartij en chaos

Stuyven tegen de grond gekatapulteerd in Tour de France: dit is de schade na valpartij en chaos

20:05
Thibau Nys doet bijzonder interessante onthulling over het rijden in de hitte

Thibau Nys doet bijzonder interessante onthulling over het rijden in de hitte

16:40
Ondanks prachtig verhaal van ouders doet Mathieu van der Poel één ding niet: "Dan moet hij al wanhopig zijn" Naast de fiets

Ondanks prachtig verhaal van ouders doet Mathieu van der Poel één ding niet: "Dan moet hij al wanhopig zijn"

13:20
De Cauwer is kritisch voor Red Bull: "Hebben ze geen vertrouwen in Evenepoel en Lipowitz?"

De Cauwer is kritisch voor Red Bull: "Hebben ze geen vertrouwen in Evenepoel en Lipowitz?"

08:20
Ontboezeming van David van der Poel in gesprek met Cavendish: ''Mathieu is altijd aan het klagen''

Ontboezeming van David van der Poel in gesprek met Cavendish: ''Mathieu is altijd aan het klagen''

12:20
Boonen praat heel openlijk over het ouderschap: ''Ik ben betere vader dan coureur'' Naast de fiets

Boonen praat heel openlijk over het ouderschap: ''Ik ben betere vader dan coureur''

11:20
Kreten van geluk door nieuws van vaderschap Mathieu der Poel: "Mama Corinne zat er al lang op te wachten" Naast de fiets

Kreten van geluk door nieuws van vaderschap Mathieu der Poel: "Mama Corinne zat er al lang op te wachten"

10:20
Adrie, José, Sven en David blijven in het ongewisse over Mathieu van der Poel: ''Hij was kort van stof''

Adrie, José, Sven en David blijven in het ongewisse over Mathieu van der Poel: ''Hij was kort van stof''

09:20
Adrie van der Poel kwaad op de Tourorganisatie en haalt uit: "Dit zijn dingen die echt beter kunnen"

Adrie van der Poel kwaad op de Tourorganisatie en haalt uit: "Dit zijn dingen die echt beter kunnen"

07:50
Na zwaar verlies alweer die droom: Toon Aerts en zijn partner hebben heuglijk nieuws aan te kondigen Naast de fiets

Na zwaar verlies alweer die droom: Toon Aerts en zijn partner hebben heuglijk nieuws aan te kondigen

07:20
Visma-Lease a Bike slijpt de messen voor absolute toptransfer: "Klaar om strijd aan te gaan"

Visma-Lease a Bike slijpt de messen voor absolute toptransfer: "Klaar om strijd aan te gaan"

07:00
Remco Evenepoel krijgt stevige boost in Tour de France: "Daar moeten hij en wij ons aan optrekken"

Remco Evenepoel krijgt stevige boost in Tour de France: "Daar moeten hij en wij ons aan optrekken"

07/07
Ploegmaat doet verhaal van lijdensweg Arnaud De Lie: "Natuurlijk voelt hij zich verslagen ..."

Ploegmaat doet verhaal van lijdensweg Arnaud De Lie: "Natuurlijk voelt hij zich verslagen ..."

07/07
TDF LIVE: Mads Pedersen knalt onweerstaanbaar naar winst, nieuwe groene én gele trui

TDF LIVE: Mads Pedersen knalt onweerstaanbaar naar winst, nieuwe groene én gele trui

07/07
Belgische wielerwereld in een diepe rouw na overlijden ex-wereldkampioen

Belgische wielerwereld in een diepe rouw na overlijden ex-wereldkampioen

07/07
Moet Remco Evenepoel zich zorgen maken? "Aangenaam is dat toch niet"

Moet Remco Evenepoel zich zorgen maken? "Aangenaam is dat toch niet"

07/07
Cian Uijtdebroeks zorgt voor groot onbegrip: "Mocht het mijn kind zijn, is het snel beslist"

Cian Uijtdebroeks zorgt voor groot onbegrip: "Mocht het mijn kind zijn, is het snel beslist"

07/07
Remco Evenepoel krijgt uitstekend nieuws bij Red Bull-Bora-hansgrohe

Remco Evenepoel krijgt uitstekend nieuws bij Red Bull-Bora-hansgrohe

07/07
Movistar geeft veelzeggende medische update over Cian Uijtdebroeks

Movistar geeft veelzeggende medische update over Cian Uijtdebroeks

07/07
UCI zwáár aangepakt: "Ze mogen de airco in hun auto eens uitschakelen"

UCI zwáár aangepakt: "Ze mogen de airco in hun auto eens uitschakelen"

07/07
'Deze topploeg praat al een jaar met Paul Seixas'

'Deze topploeg praat al een jaar met Paul Seixas'

07/07
Tadej Pogacar neemt groot nadeel er met plezier bij: "Hij ligt daar allemaal niet wakker van"

Tadej Pogacar neemt groot nadeel er met plezier bij: "Hij ligt daar allemaal niet wakker van"

07/07
UAE Team Emirates-XRG verraste ook zichzelf: "Neen, dat was niet het plan"

UAE Team Emirates-XRG verraste ook zichzelf: "Neen, dat was niet het plan"

07/07
Tom Boonen keihard voor Lotto-Intermarché in dossier-De Lie: "Nog niet vaak meegemaakt"

Tom Boonen keihard voor Lotto-Intermarché in dossier-De Lie: "Nog niet vaak meegemaakt"

07/07
Evenepoel betreurt UAE-beslissing en geeft nu toch nadeel toe van zijn aanpak in aanloop naar de Tour

Evenepoel betreurt UAE-beslissing en geeft nu toch nadeel toe van zijn aanpak in aanloop naar de Tour

06/07
José De Cauwer trekt stevig aan de alarmbel: "Wil hij nog wel koersen?"

José De Cauwer trekt stevig aan de alarmbel: "Wil hij nog wel koersen?"

07/07
"Dokter of tovenaar gezocht: Arnaud De Lie is veruit de meest mysterieuze wielrenner uit het peloton"

"Dokter of tovenaar gezocht: Arnaud De Lie is veruit de meest mysterieuze wielrenner uit het peloton"

07/07
'Evenepoel rijdt volgend jaar niet meer in zelfde ploeg als Roglic en die heeft nog verrassende plannen'

'Evenepoel rijdt volgend jaar niet meer in zelfde ploeg als Roglic en die heeft nog verrassende plannen'

06/07
De Cauwer, Van Avermaet en Naesen zeggen hetzelfde over Tour-start Evenepoel: "Hij heeft zo'n groot ego"

De Cauwer, Van Avermaet en Naesen zeggen hetzelfde over Tour-start Evenepoel: "Hij heeft zo'n groot ego"

06/07
TDF LIVE: De Lie haalt einde derde rit niet en moet opgeven

TDF LIVE: De Lie haalt einde derde rit niet en moet opgeven

06/07
🎥 Speelvogel Evenepoel amuseert zich rot ... op opmerkelijke wijze: "Nu sta jij er de hele tijd op te kijken"

🎥 Speelvogel Evenepoel amuseert zich rot ... op opmerkelijke wijze: "Nu sta jij er de hele tijd op te kijken"

06/07
UPDATE: Medische update bekend over Urska Zigart, verloofde van Pogacar

UPDATE: Medische update bekend over Urska Zigart, verloofde van Pogacar

06/07
Verbaasde José De Cauwer ziet iets in deze Tour de France wat hij nog nooit eerder heeft gezien

Verbaasde José De Cauwer ziet iets in deze Tour de France wat hij nog nooit eerder heeft gezien

06/07
Mentaal harde klap voor Vingegaard? "Als klein kind uit het wiel gereden, deed pijn aan de ogen"

Mentaal harde klap voor Vingegaard? "Als klein kind uit het wiel gereden, deed pijn aan de ogen"

06/07

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Jose De Cauwer Arnaud De Lie Mathieu Van Der Poel Cian Uijtdebroeks Adrie Van Der Poel Klaas Lodewyck David Van Der Poel Sven Nys Jonas Vingegaard Rasmussen Tom Boonen Wout Van Aert Maxim Van Gils Tim Merlier Tiesj Benoot Jasper Philipsen Thijs Zonneveld Thibau Nys Lucien Van Impe

Nieuwste reacties

Frank Houter Frank Houter over Mathieu 'aan het strand' doet diepere discussie losbarsten: "Ik vind het heel enerverend" Frank Houter Frank Houter over Urska Zigart afgevoerd naar ziekenhuis in Ronde van Zwitserland Hankie Hankie over Oorzaak van ontsteking van wonde Van Aert bekend, De Cauwer velt oordeel over de Tour Hankie Hankie over "Middelvinger naar Pogacar": Vingegaard met mentaal voordeel naar de Tour? Hankie Hankie over Bakelants ziet in tactiek Vingegaard ook een signaal richting Evenepoel: "Dat wordt niet evident" Hankie Hankie over Soudal Quick-Step en UAE maken zich niet populair: "De rest is er slachtoffer van" Hankie Hankie over En plots geeft Philippe Gilbert Jonas Vingegaard een flinke veeg uit de pan Hankie Hankie over Campenaerts is nu ook waarzegger in de Giro: "Moeten we ons maximaal bewust van zijn" Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved