UPDATE: Van Lerberghe en Uijtdebroeks geven op in zesde Tourrit

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Soudal Quick-Step moet een ferme tegenslag incasseren in de Tour de France. Tim Merlier zal behoorlijk stevig vloeken: hij zal in de resterende sprints in de Tour niet meer kunnen rekenen op Bert Van Lerberghe.