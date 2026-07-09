UPDATE: Van Lerberghe en Uijtdebroeks geven op in zesde Tourrit
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Soudal Quick-Step moet een ferme tegenslag incasseren in de Tour de France. Tim Merlier zal behoorlijk stevig vloeken: hij zal in de resterende sprints in de Tour niet meer kunnen rekenen op Bert Van Lerberghe.
Uijtdebroeks geeft ook op
Het valt ook in het wedstrijdverslag op te merken, maar we willen er toch even bij stilstaan: ook Cian Uijtdebroeks heeft moeten opgeven. Eerder werd al een mechanisch probleem gemeld, want de rit voor de Belg van Movistar zeker al bemoeilijkte.
El 🇫🇷 @LeTour termina para Cian Uijtdebroeks, que ha abandonado la carrera durante la sexta etapa.— Movistar Team (@Movistar_Team) July 9, 2026
Lo ha dado todo para seguir en carrera, pero finamente no ha podido continuar.
Mucho ánimo, Cian. Te esperamos pronto de vuelta. 💙
📷 @SprintCycling
#RodamosJuntos |… pic.twitter.com/pCaM3CLLVO
In eerdere etappes was ook duidelijk dat Uijtdebroeks door ziekte zijn niveau niet haalde. Uijtdebroeks moet ook vandaag van die ziekte last gehad hebben, anders zou het niet zo'n lijdensweg geworden zijn. Uiteindelijk was het niet mogelijk voor hem om die rit uit te rijden. Zijn ploeg bevestigt zijn opgave en wenst hem alvast een goed herstel.
Soudal Quick-Step moet een ferme tegenslag incasseren in de Tour de France. Tim Merlier zal behoorlijk stevig vloeken: hij zal in de resterende sprints in de Tour niet meer kunnen rekenen op Bert Van Lerberghe.
Zijn sterke Belgische helper heeft moeten opgeven in de loop van de zesde etappe van de Tour de France. Er kwamen al snel slechte tekenen over Van Lerberghe. Natuurlijk is een bergrit voor veel sprinters afzien. Van Lerberghe zakte echter veel dieper terug dan de groepjes waar snelle mannen als Merlier en Philipsen in verzeild raakten.
Van Lerberghe reed maar vlak voor de bezemwagen uit en dat is natuurlijk een veeg teken. Van Lerberghe heeft als lead-out Merlier al ontelbare keren naar een overwinning in de sprint gepiloteerd. Dat zal in deze Tour de France niet meer gebeuren. Van Lerberghe heeft het niet kunnen volhouden: nog voor de Tourmalet kwam het nieuws van zijn opgave.
Van Lerberghe raakte strobaal in rit 5
Dit iets waar ze bij Soudal Quick-Step absoluut wilden vermijden. Een Van Lerberghe op normaal niveau had deze etappe altijd moeten kunnen overleven. Hij raakte gisteren echter een strobaal in volle finale en was zo betrokken bij een valpartij. Als hij hier geen last van had, ligt vermoedelijk een ziekte mee aan de basis van de opgave.
Van Lerberghe is de tweede Belgische opgever in de Tour de France, nadat Arnaud De Lie eerder moest opgeven als gevolg van maagproblemen. Bij Soudal Quick-Step moeten ze sowieso de pionnen herschikken in de vlakke ritten. Stuyven zal waarschijnlijk een plaatsje in de hiërarchie opschuiven en de nieuwe lead-out worden.
Merlier derde bij eerste sprinterskans
De hoop om een ritzege binnen te halen zal sowieso actief blijven. Voorlopig doet Soudal Quick-Step het nog zonder ritzege. Merlier werd derde in de rit naar Pau, wat wel als een kans bekeken werd door zijn ploeg. Olav Kooij van Decathlon CMA CGM was de snelste aan het eind van die etappe.
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