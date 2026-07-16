Eddy Planckaert niet altijd fan van Remco's karakter maar biedt garantie: ''Dan wint hij Ronde van Frankrijk''

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, wielerjournalist
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Eddy Planckaert niet altijd fan van Remco's karakter maar biedt garantie: ''Dan wint hij Ronde van Frankrijk''
Foto: © photonews
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Eddy Planckaert weet wanneer Remco Evenepoel de Ronde van Frankrijk zou winnen. Het enige wat hij daarvoor moet doen ... is van nationaliteit veranderen, dixit Planckaert.

Eddy Planckaert gaf onlangs een interview aan Het Nieuwsblad waarin hij stelde dat Evenepoel naast hem moet komen wonen als hij de Tour wil winnen. In Vive le Vélo heeft Planckaert verduidelijkt wat hij daarmee bedoelt. ''Hij moet niet naast mij komen wonen, hij moet de Franse nationaliteit aannemen'', zegt Planckaert gekscherend.

Of daar gaan we toch vanuit. ''Dan zullen ze wel het parcours aanpassen.'' Planckaert duimt dus voor een Tourzege van Evenepoel, al is hij niet op alle gebied zijn allergrootste fan. ''Ik heb soms moeite met zijn karakter, zoals bij wat er gebeurt met Lipowitz in de Tour'', verwijst hij naar de problematiek rond het gedeelde kopmanschap.

ASO zou voor meer tijdritten kiezen met 'Fransman' Remco

Zo was Evenepoel scherp voor Lipowitz toen hij geen lead-out kreeg. Terug naar het thema van de winstkansen in de Tour: Planckaert is zeker dat Evenepoel de Tour zou winnen als hij Fransman was. ''Hij is een ongelooflijke coureur. Als Fransman moet hij de Tour wel winnen. Dan leggen ze drie tijdritten in het parcours van zestig of zeventig kilometer.''

Planckaert overdrijft allicht met het aantal tijdritkilometers, maar daar zou het zelfs niet bij blijven volgens hem. ''Ook de andere aankomsten zouden worden aangepast en dan wint hij de Ronde van Frankrijk. Wat hebben ze destijds gedaan met Moser in Italië? Het parcours aangepast.'' Moser won de Giro in 1984, met een minuut voorsprong op Fignon.

Volgt de ideale Tour voor Seixas?

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Planckaert brengt het op zijn gekende wijze, maar is dus wel serieus over hoe ver een organisatie zou gaan om de meest geliefde renner aan een zege te helpen. In de toekomst zal de ASO dus wellicht wel een Tour-parcours creëren dat Seixas goed ligt, op basis van die theorie. Seixas debuteert en staat voorlopig vijfde.

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