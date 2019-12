Quadzilla, de man met loden benen die brons behaalde op Spelen van 2012, wil graag naar Tokio: "Dat is mijn geheim"

Gaat Quadzilla mee naar de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar? Dat is de vraag die menig wielerliefhebber momenteel bezighoudt.

Robert Förstemann is misschien niet de meest klinkende naam in het wielrennen. De 32-jarige wielrenner staat namelijk beter bekend onder zijn bijnaam Quadzilla. De bronzen medaillewinnaar op het baanwielrennen van de Spelen in Londen wil in Tokio opnieuw van de partij zijn.

De 33-jarige Duitser kreeg in de zomer van 2012 enorm veel aandacht voor zijn benen. Vooral zijn quadriceps die enorm gespierd zijn, vandaar zijn bijnaam. Op de Paralympsiche Spelen wil hij op de tandem samen met zijn ploegmaat Kai Kristian Kruse, die slechtziend is, een gooi doen naar goud.

Op het wereldkampioenschap baanwielrennen pakte Quadzilla nog zilver. Eerder dit jaar ging hij tegen de piste tegen een snelheid van 70 kilometer per uur. Hij hield er een gebroken schouderblad, twee gebroken ribben en een gebroken schouderbeen aan over.

Nu wil de renner dus weer op de Spelen staan. In een interview met een fitnessmagazine legde Försteman zijn geheim bloot: "Ik train een vijftiental squats van 280 kilo, dertig deadlifts van 240 kilogram en dan doe ik nog bench-press."