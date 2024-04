Eddy Planckaert kritisch voor keuzes van Wout van Aert: "Dat is niet verstandig"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Het mocht niet zijn dit voorjaar voor Wout van Aert. Door een zware valpartij in Dwars door Vlaanderen mocht hij een deelname aan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix vergeten.

Met een andere aanpak wilde Wout van Aert dit jaar proberen om in topvorm aan de start te staan van de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Daardoor sloeg Van Aert onder meer de Strade Bianche en Milaan-Sanremo over.

Ook Eddy Planckaert vindt het jammer dat Van Aert de kans niet kreeg om te starten in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. "Het is erg voor alles en iedereen, maar vooral voor Wout en de renners die daar op de grond lagen lagen", zegt hij bij HUMO.

Planckaert kritisch voor Van Aert

Volgens Planckaert bewijst het nog maar eens dat het aantoont hoe moelijk het is om de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te winnen. Maar toch heeft Planckaert ook kritiek op de aanpak van Van Aert.

"En ja, je hele voorjaar op twee monumenten afstemmen, dat is niet verstandig. Want nu is er weer een jaar voorbij", stelt hij. Planckaert vindt dan ook dat Van Aert te veel werkt voor zijn ploeg.

"In theorie moet een renner als Van Aert altijd de enige kopman zijn, met zes goeie knechten rond hem. Dan had hij al vijf monumenten gewonnen. Zonder enige twijfel", stelt Planckaert nog.