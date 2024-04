Mark Uytterhoeven lacht met één welgemikte zin met Mathieu van der Poel

Soms is één zin genoeg om een heel statement te maken én een publiek te laten lachen. Deze keer was het aan Mark Uytterhoeven om een prikje uit te delen aan Mathieu van der Poel voor een valpartij tijdens de Olympische Spelen.

In Wielerclub Wattage ging het onder meer over het palmares van Tom Pidcock. Die werd al wereldkampioen veldrijden én ook al Olympisch kampioen mountainbike. Dat is voorlopig nog een hiaat op het palmares van Mathieu van der Poel.

"Heeft Mathieu van der Poel al een wereldtitel in de mountainbike?", werd er gevraagd door het panel. Waarop Uytterhoeven meteen uitpakte: "Neen, hij heeft nog geen prijs gepakt, want er lag geen plank." Algemene hilariteit.

Mathieu van der Poel zag in 2021 in Tokio een Olympische medaille aan zijn neus voorbijgaan, nadat hij een zware valpartij maakte na amper enkele minuten koers. Het leverde hem uiteindelijk ook een tijdlang de nodige rugpijn op.

De plank van Tokio

“Ik was niet op de hoogte. Die plank lag er tijdens de verkenning wel. Ik had enkel meegekregen dat de plank op het testevent was weggehaald", klonk het in 2021 bij monde van Mathieu van der Poel die toeleefde naar het evenement.

“De mensen rondom mij weten hoe hard ik hiervoor gewerkt heb en hoe hard ik het wilde. Ik zou het parcours met m'n ogen dicht gereden kunnen hebben, maar ik wist niet dat ze de plank zouden weghalen.” In Parijs een nieuwe kans?