🎥 Op zijn derde koersdag al prijs: Thibau Nys slaat dubbelslag bergop in Ronde van Romandië

Thibau Nys heeft opnieuw zijn visitekaartje afgegeven. De jonge Belg overleefde de vroege vlucht en sprintte bergop naar een dubbelslag.

Het was lang wachten op de eerste koersdag van Thibau Nys. Deze week was het eindelijk zover in de Ronde van Romandië. In de proloog werd hij 18de, woensdag werd hij 13de in de eerste rit in lijn. Daardoor stond hij in het klassement op amper 12 seconden.

In de tweede rit moest er stevig geklommen worden, met onderweg een klim van 12 kilometer en ook nog de slotklim naar Les Marécottes (7,6 km aan 7,5%). Nys besloot om mee te schuiven met de vlucht van de dag.

Hij kreeg het gezelschap van onder meer Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) en ook de Italiaan Andrea Vendrame (Decathlon-AG2R). Vendrame en Nys bleven als laatste over van de vroege vlucht op de slotklim.

Nys slaat dubbelslag in Romandië

Zij kregen het gezelschap van de Australische kampioen Luke Plapp, die versnelde uit het peloton. Dat peloton zat op amper 30 seconden in de slotkilometer, maar de drie konden toch sprinten voor de zege.

Nys hield het hoofd koel en klopte Vendrame en Plapp al bij al makkelijk. Zijn eerst zege in de WorldTour, nadat hij vorig jaar al twee keer won. Nys slaat meteen een dubbelslag, want hij neemt ook de leiderstrui over.

