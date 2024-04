Roger De Vlaeminck laat geen spaander heel van Tadej Pogacar

De Giro d'Italia komt er stilaan aan. Niemand lijkt eraan te twijfelen dat Tadej Pogacar de overwinning zal pakken.

Roger De Vlaeminck was bij Wielerrevue te gast om zijn ongezouten mening te geven over de Giro d’Italia die begin mei van start gaat. De wielerlegende blikte ook nog even terug op het klassieke voorjaar van Tadej Pogacar die de grote favoriet is om de Giro te winnen.

“Pogacar is een fantastische coureur en de Strade Bianche is een lastige wedstrijd maar geen superkoers hè. Hij rijdt op 90 kilometer van de meet weg en niemand kon volgen”, klinkt het bij onze landgenoot.

En De Vlaeminck is duidelijk goed op dreef. “Ik garandeer: als ik in zijn wiel gezeten had zou hij mij nooit gelost hebben in mijn goede tijd. Nooit van z’n leven! Net als Francesco Moser en Beppe Saronni dat ook niet konden.”

Pogacar is geen halve Merckx

De Vlaeminck twijfelt niet dat Pogacar de Giro zal winnen, want echte uitdagers lijkt hij niet te hebben. Hij blijft echter ook verwijzingen maken naar vroeger.

“Pogacar is een topcoureur en veruit de beste van de wereld. Met Mathieu van der Poel op een goede tweede plaats. Helaas kan Mathieu in de bergen niet mee. Dat zou een mooi duel zijn geweest. Maar Pogacar is nog geen halve Merckx. Als Merckx in dezelfde Giro rijdt als Pogacar is Pogacar vijf minuten achter in het algemeen klassement.”