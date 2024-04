Wout van Aert zet volgende grote stap in zijn revalidatie na zware val

Wout van Aert werkt hard aan zijn revalidatie na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen. Na een eerste fietsritje dook hij nu de fitness in.

Nadat hij woensdag eerst een fietsrit met de mountainbike afwerkte, werkt Wout van Aert nu hard in de fitness aan zijn revalidatie. Dat deed hij bij Thijs Hertsens van LAB in Antwerpen.

In een video is te zien hoe Van Aert aan het squatten is. En dat ging al redelijk vlot. Voor Van Aert is het opnieuw een stap in de goede richting na zijn zware val in Dwars door Vlaanderen.

Eerste fietstocht buiten Van Aert

Woensdag kroop hij dus al een eerste keer weer op de fiets. In de buurt van Herentals legde hij rustig zo'n 30 kilometer af. De eerste fietstocht van Van Aert nadat hij de voorbije dagen al op de rollen reed.

Uit die test op de rollen bleek dat Van Aert onmogelijk fit kon raken voor de Giro, die op 4 mei van start gaat. Vooral de zeven gebroken ribben zouden voor Van Aert nog een risico zijn bij nieuwe valpartijen.

Het volgende doel waar Van Aert op mikt zijn de Olympische Spelen in Parijs. De tijdrit vindt plaats op 27 juli, de wegrit staat een week later op het programma op 3 augustus.