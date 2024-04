Ondanks harde werk van Kopecky: Vollering blijft gefrusteerd achter na Waalse Pijl

Demi Vollering is er opnieuw niet in geslaagd om te winnen. De Nederlandse kampioene trekt zo zonder zege naar Luik-Bastenaken-Luik.

Vorig jaar won Demi Vollering zowel de Amstel Gold Race als de Waalse Pijl, dit jaar werd ze 22ste en tweede. In de Waalse Pijl bepaalde ze het tempo op de Muur van Hoei, maar de Poolse Niewiadoma was sterker.

"Iedereen kon zien wat er is gebeurd", klonk het kort op de persconferentie achteraf. "Ik probeerde mijn eigen ritme te vinden. Maar Niewiadoma was beter. Mooi voor haar dat ze won", ging Vollering verder.

"Ik denk dat ik heel blij ben met mijn vorm. In de Amstel voelde ik me al veel beter, nu weer. Ik hoop dat dit gevoel zich verder zet. Ik kan nog verbeteren, natuurlijk." Vollering mikt later deze maand op de Vuelta, in de zomer op de Tour.

Vollering wil niet ziek te worden na Waalse Pijl

De vrouwen kregen van bij de start veel regen over zich heen, wat de wedstrijd bijzonder zwaar maakte. "Ik heb drie uur lang zitten bibberen. Ik zag bij iedereen de kaken op elkaar klapperen."

"Het was pijnlijk en ik hoop dat we niet ziek worden. Ik kon alleen maar denken aan een warme douche en de klimmetjes, daar werden we een beetje warm", zei de Nederlandse nog.