Deze rennners verdienden het meest tijdens het voorjaar, Soudal Quick-Step verrassend in top vijf

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Alpecin-Deceuninck domineerde het voorjaar met zeges in de eerste drie monumenten. De ploeg staat dan ook bovenaan wat het prijzengeld dit jaar betreft.

Met zeges in de E3 Saxo Classic, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en podiumplaatsen in Gent-Wevelgem en Luik-Bastenaken-Luik mag het niet verbazen dat Mathieu van der Poel de grootverdiener is dit voorjaar.

De wereldkampioen verzamelde dit voorjaar maar liefst 79.500 euro dit voorjaar. Net als in Parijs-Roubaix ziet Van der Poel zijn ploegmaat Jasper Philipsen naast hem staan op de tweede plaats.

De Belgische sprinter verzamelde 66.035 euro met winst in Milaan-Sanremo en de Classic Brugge-De Panne en tweede plaatsen in de Scheldeprijs en Parijs-Roubaix. Hij werd ook vierde in Gent-Wevelgem.

Merlier in de top vijf

Op de derde plaats staat de winnaar van de Strade Bianche en Luik-Bastenaken-Luik en de nummer drie van Milaan-Sanremo, namelijk Tadej Pogacar. De Sloveen verzamelde een slordige 41.000 euro dit voorjaar.

Mads Pedersen valt net naast het podium met 33.900 euro. Op de vijfde plaats Tim Merlier van Soudal Quick-Step. Hij was de enige van de ploeg op niveau en won Nokere Koerse en de Scheldeprijs.

Top tien grootverdieners van het voorjaar