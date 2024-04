Thibau Nys onthult hoe zijn fenomenale zege in de Ronde van Romandië tot stand kwam

Thibau Nys heeft in de Ronde van Romandië zijn eerst zege in de WorldTour geboekt. Hij overleefde de vroege vlucht en pakt ook meteen de leiderstrui.

Thibau Nys kwam voor de Ronde van Romandië nog niet in actie dit jaar. Na het WK veldrijden trainde hij veel, vooral bergop. Woensdag mengde hij zich al in de sprint, maar toen liet hij zich in de finale wegdrummen.

"Ik was zo ontgoocheld dat ik gisteren mijn goede benen niet had kunnen tonen", zei Nys in het flashinterview. "Het plan was dan ook om vandaag mee te glippen als er een sterke groep zou wegrijden."

"Ik heb geprobeerd om zoveel mogelijk energie te sparen, maar ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik zat voor het eerst in mijn profcarrière mee in een vroege vlucht", lachte Nys.

Nys werkte hard voor eerste WorldTour-zege

Hij kreeg veel hulp vanuit de volgwagen, want Nys kende de laatste kilometers en bochten niet. Nys wist ook dat hij de beste sprint had van de kopgroep. "Klopt, maar als je daar over nadenkt, dan kan het ook uit je handen glippen."

"Ik moest koelbloedig blijven, ik wilde geen risico's nemen en probeerde alles op het juiste moment te doen. Ik kan dit niet beschrijven. Voor sommigen lijkt dit misschien normaal, maar ik wilde dit zo hard."

"Ik heb hier hard voor gewerkt. Mijn eerste doel was in vorm zijn voor deze koers. Als je dan wint, is dat nog iets anders. Ik zal dit voor eeuwig onthouden", besloot Nys nog. Morgen start hij in de tijdrit in de leiderstrui.