Michel Wuyts komt met straffe taal over Mathieu van der Poel na valpartij van Wout van Aert

Het wielrennen wordt de laatste tijd enorm vaak geconfronteerd met valpartijen. Nu Wout van Aert moet forfait geven voor de Ronde en Roubaix komt Michel Wuyts met een oproep.

Het voorjaar van 2024 staat bol van valpartijen. Een resem aan sleutelbeenbreuken, met als negatieve uitschieter de zware lichamelijke schade die Wout van Aert opliep na zijn val in Dwars door Vlaanderen.

Ook wielercommentator Michel Wuyts walgt van wat er allemaal gebeurt. Hij richt zich tot de organisatoren van de koers om in te grijpen waar nodig, want de passage waar Van Aert tegen de vlakte ging was er eentje waarvan ze wisten dat ze heel gevaarlijk is.

“Ze voor alle incidenten laten opdraaien kun je organisatoren niet, ze nadrukkelijk vragen onaanvaardbare passages en afdalingen te schrappen wel. Dat is zelfs hun verdomde plicht. Dat de sensatiezucht eruit moet, dringt onvoldoende door”, zegt hij in Het Laatste Nieuws.

Mathieu van der Poel ziet het liever anders

De organisatoren willen hun erelijsten volgens Wuyts alleen maar opfleuren met grote namen en kiezen daarvoor niet voor de juiste wegen in volle finales.

“Vraag Arnaud De Lie hoe vaak hij dit jaar viel. Ga eens te rade bij Visma om te achterhalen waar Benoot en Tratnik hun flanken schonden. Als het u belieft, heren van de bonden, kan aan die geldingsdrang van organisatoren paal en perk gesteld worden.”

De Ronde van Vlaanderen eet de boter van al die valpartijen. “Dat de top van de affiche botweg gevierendeeld wordt, zal bij het grote publiek een paar maanden zuur blijven opspelen. Ik weet wel zeker dat Van der Poel dit liever anders had gezien. Kampioenen winnen liever van kampioenen.”