Peter Van Petegem over veiligheid in de koers: "Voor mij is dat bullshit"

De laatste twee weken zijn bijzonder veel toprenners uitgevallen na een valpartij. Moeten er strengere maatregelen komen wat de veiligheid betreft?

Wout van Aert, Jasper Stuyven, Jonas Vingegaard, Primoz Roglic en Remco Evenepoel. Het is maar een kleine opsomming van het aantal toprenners dat in de lappenmand ligt na een zware valpartij.

Airbags, chicanes, kleinere verzetten, kledij die schaafwonden moet voorkomen, organisaties die de veiligheid van de parcoursen moeten verhogen. Er werden de voorbije weken al veel voorstellen gedaan om de koers veiliger te maken.

Van Petegem ziet renners als gevaarlijkste factor

In de Ronde van Vlaanderen greep organisator Flanders Classics al in door de gevaarlijke aanloop naar de Kanarieberg te schrappen. Maar net daar werd er zwaar gevallen in Dwars door Vlaanderen.

"Voor mij is dat bullshit", zegt Peter Van Petegem bij Vals Plat. "Dat is een mooie weg. Op de Ronde van Vlaanderenstraat rijden ze ook aan 70 km/u naar de Oude Kwaremont. Binnenkort zeggen ze dat de Mont Ventoux naar beneden rijden gevaarlijk is."

"Het zijn de renners zelf. Zij nemen het risico om voor een bocht nog drie renners voorbij te steken en eventueel te vallen. Dat is het grote probleem. Ze zijn niet meer tevreden met een bepaalde plaats. Ze rijden liever iemand in de kant om toch op die plaats te zitten."