Michel Wuyts hard na de Ronde van Vlaanderen: "Dit neigt naar koersvervalsing"

Zowel bij de mannen als de vrouwen stonden de renners te voet op de Koppenberg. Door de vettigheid op de kasseien was het bijzonder gevaarlijk.

Bij de mannen slaagden enkel Mathieu van der Poel, Matteo Jorgenson en Mads Pedersen er in om op de fiets te blijven op de Koppenberg. Een uur later reden ook maar een paar vrouwen naar boven op de Koppenberg.

Onder meer Lotte Kopecky moest afstappen op Koppenberg. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen zorgde de passage op de Koppenberg ervoor dat de koers in een wat definitieve plooi werd gelegd.

Wuyts niet te spreken over passage op Koppenberg

"Dit neigt toch naar koersvervalsing, voor de een al meer dan voor de andere", reageerde Michel Wuyts bij HLN. "Maar het is vooral gênant voor zij die het overkomt. Wielrennen hoort niet plots stil te staan."

Volgens Wuyts had organisator Flanders Classics een alternatief moeten voorzien en had er tijdens de wedstrijd nog moeten ingegrepen worden. Deze ochtend raakte een poetsmachine al niet naar boven om de kasseien te poetsen.

"Je kan de Koppenberg na de Paterberg letterlijk links laten liggen en even later weer inpikken op het parcours. Op de zeven kilometer komt het dan niet meer. Toch een beetje beter nadenken en durven beslissen in de wedstrijd zelf."

🚴🇧🇪 | Garcia Cortina was het voorteken op de Koppenberg, want op Van der Poel en Jorgenson na is het lopen... #RVV24



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/yy1g2otXT0 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 31, 2024