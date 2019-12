Keisse en Terpstra verpulveren wereldrecord van bijna zestig jaar oud

De Belgisch-Nederlandse tandem liet een nieuw wereldrecord optekenen. Het vorige dateerde van 1960.

Keisse en Terpstra hadden 1 uur, 50 minuten en 50 seconden nodig voor de 100 kilometer rondjes, goed voor een gemiddelde van meer dan 54 kilometer per uur. Ze deden zo bijna anderhalve minuut beter dan het vorige record dat op naam van Reginald Arnold en Fernando Terruzi stond.

Copenhagen 100KM Madison win with @iljokeisse in a new World Record! 1:50:50 - 54,14 km/h avg.speed. The old record of 1:52:14 was set by the Australian-Italian duo Reginald Arnold - Fernando Terruzzi. And has been since 1960. #speedonwheels pic.twitter.com/8C83NmsVEx