Deens duo Hester en Wulff Frederiksen als leiders naar de slotdag in Berlijn, drie koppels (waaronder De Pauw) liggen op de loer

De Denen Marc Hester en Oliver Wulff Frederiksen gaan als leiders de slotdag van de Zesdaagse van Berlijn in. Ze veroverden de koppositie dankzij een sterke ploegkoers.

Het Frans Duitse duo Morgan Kneisky en Theo Reinhardt begonnen als leiders aan de voorlaatste dag. De eerste nummers zorgden voor weinig verschillen en het was opnieuw in de ploegkoers dat het moest gebeuren. Het Oostenrijkse duo Andreas Graf en Andreas Müller kan de Zesdaagse niet meer op punten winnen en trok in de laatste 40 ronden dan ook ten aanval.

De andere koppels Moreno De Pauw/Wim Stroetinga en Morgan Kneisky/Theo Reinhardt wisten twee aanvalspogingen ongedaan te maken, maar op nummer drie hadden ze geen antwoord. Oliver Wulff en Marc Hester gingen namelijk mee en samen wisten ze de ronde te vervolledigen. De slotsprint ging uiteindelijk ook nog naar de Denen.

In de stand staan de Denen Marc Hester en Oliver Wulff Frederiksen nu samen op kop met de Oostenrijkers Andreas Graf en Andreas Müller. De Oostenrijkers hebben qua punten wel een flinke achterstand. Moreno De Pauw en Wim Stroetinga en Morgan Kneisky en Theo Reinhardt volgen op een ronde en staan qua punten vlakbij.

Tussenstand

1. Marc Hester – Oliver Wulff Frederiksen – 380 punten

2. Andreas Graf – Andreas Müller – 332 punten

3. Morgan Kneisky – Theo Reinhardt – 381 punten en 1 ronde

4. Wim Stroetinga – Moreno De Pauw – 374 punten en 1 ronde

5. Stephen Bradbury – Chris Latham – 287 punten en 7 ronden

6. Matt Bostock – Andrew Tennant – 264 punten en 7 ronden

7. Denis Rugovac – Ludek Lichnovský – 257 punten en 7 ronden

8. Richard Banusch – Sebastian Schmiedel – 215 punten en 7 ronden

9. Moritz Augenstein – Nils Weispfennig – 230 punten en 8 ronden

10. Imerio Cima – Vladislav Kulikov – 249 punten en 9 ronden

11. Stephen Hall – Joshua Harrison – 229 punten en 9 ronden

12. Arne Birkemose – Anders Fynbo – 213 punten en 10 ronden

13. JB Murphy – Marc Potts – 139 punten en 10 ronden

14. Henning Bommel – Kersten Thiele – 148 punten en 14 ronden

15. Bartosz Rudyk – Damien Slawek – 138 punten en 14 ronden

16. Bryan Boussaer – Moritz Malcharek – 143 punten en 16 ronden