Paralympiër Ewoud Vromant is wereldkampioen individuele achtervolging

Op het WK baanwielrennen paracycling in Canada heeft Ewoud Vromant zich tot wereldkampioen kunnen kronen. Hij heeft ook zijn eigen wereldrecord scherper kunnen stellen.

Vorig seizoen werd Vromant nog vijfde, maar dit seizoen kon niemand hem van de wereldtitel houden bij de individuele achtervolging. de Fransman Alexandre Leaute was de huidige wereldkampioen en zijn grootste belager, maar Vromant was te sterk.

Hij heeft zijn wereldtitel extra glans kunnen geven, want de Belg kon het wereldrecord scherper zetten. De vorige tijd (ook van Vromant) was 3'36"961 in 3 kilometer, maar nu deed de 35-jarige het in 3'36"322.