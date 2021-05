Van der Poel tevreden met progressie: "Had geen antwoord op aanval Pidcock, hoop top te zijn binnen enkele maanden"

Mathieu van der Poel keert met winst in de shorttrack en een tweede plek in de cross-country terug van Nové Město. In de cross-country deed hij dus meerdere plaatsen beter dan zijn zevende plek in Albstadt. Al kreeg Van der Poel wel een minuut aan de broek van Tom Pidcock.

"Ik ben tevreden. Het was al beter dan vorige week. Ik reed een goed eigen tempo, maar ik had geen antwoord op de aanval van Tom Pidcock. Hij was erg sterk", had Van der Poel bij Red Bull TV complimenten voor de winnaar op zondag in Nové Město. "Ik ben tevreden dat ik naar de tweede plaats kon rijden."

Van der Poel zette wel de toon in de eerste ronden. Moest de Nederlander daar nadien een prijs voor betalen? "Neen, niet echt, ik had niet het gevoel dat mezelf had opgebrand. Het was gewoon Tom die versnelde op de steilste klim. Hij weegt natuurlijk licht. Ik had niet die echte aanval in de benen. Ik hoop dat dat gauw zal komen."

Met nog wat meer training zou het wel oké moeten zijn

Nadat Pidcock de kloof uitdiepte, deed Van der Poel het wel prima ten opzichte van de andere concurrenten. "Ik moest wat herstellen na de aanval van Tom en ik reed een vast tweede deel van de race. Daar kan ik tevreden over zijn. Met nog wat meer training zou het wel oké moeten zijn en dan hoop ik op topniveau te zijn binnen enkele maanden."