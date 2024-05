Waarom het zo'n dreun was dat er helemaal geen managen aan was: "Valpartij Wout van Aert was zo verschrikkelijk"

Zijn valpartij was een dreun van jewelste. In de eerste plaats voor Wout van Aert zelf, maar ook zeker en vast voor zijn ploeg.

CEO Richard Plugge wil in Het Laatste Nieuws niet weten van een crisis voor Visma-Lease a Bike, maar erkent wel dat zijn ploeg enkele mentale tikken gekregen heeft dit jaar. "Wat ons team een grote dreun heeft gegeven, was het verlies van Jonas Vingegaard en Wout van Aert. En dan vooral op persoonlijk vlak", stipt Plugge aan.

"Dat die jongens zo in de kreukels lagen, was niet leuk." Het gevolg was dat de zo geroemde Visma-ploeg niet zijn voorziene rol kon spelen in het voorjaar. "Het was niet enkel Wout en Jonas. Jan Tratnik lag erbij in Gent-Wevelgem, Christophe Laporte die topniveau miste, Wilco Kelderman die uitvalt en zo kan ik er nog een paar opnoemen."

PLUGGE NOEMT VAL VAN AERT VERSCHRIKKELIJK

Is de val van Van Aert dan niet intern gemanaged? "Ja, maar intern gemanaged, die valpartij van Wout was zo verschrikkelijk", windt Plugge er geen doekjes om. Uiteraard helpt het ook niet om in een hoekje te zitten kniezen. Plugge maakt daarom de vergelijking met het voetbal, de sport aan wie hiji Merijn Zeeman binnenkort verliest.

"Als in het voetbal de spitsen er niet zijn, dan kan je heel erg bij de pakken neerzitten of proberen doelpunten maken met de spelers die je nog hebt en zorgen dat die afwezige jongens zo snel mogelijk terug zijn." Dat is ook de aanpak die ze bij Visma-Lease a Bike hebben proberen te hanteren. Afwachten tot wat dat nog leidt.

VISMA-LEASE A BIKE MOET WAT GOEDMAKEN

Het is duidelijk dat de blessures van Vingegaard en Van Aert het seizoen van Visma-Lease a Bike tot dusver gehypothekeerd hebben. Het zal moeten blijken of dat in het tweede deel van het wielerjaar nog goedgemaakt kan worden.