Jan Bakelants noemt drie Belgen die zullen schitteren in de Giro

Zaterdag gaat met de Giro de eerste grote ronde van het jaar van start. Het is vooral uitkijken naar wat de Belgen zullen presteren.

Wout van Aert had dé Belgische uitblinker moeten worden in de Giro, maar hij komt door zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen niet aan de start. Er komen in de Giro in totaal veertien renners aan de start.

Een van de blikvangers bij de Belgen is Tim Merlier. Hij won in 2021 al een rit in de Giro, een paar weken later deed hij hetzelfde in de Tour. In de Giro sloeg hij toe in de tweede rit, in de Tour in de derde rit.

Jan Bakelants verwacht dan ook veel van Merlier. "Katterap en doorgaans in staat om zichzelf in zo’n grote ronde snel te 'bedienen'. Tim durft vroeg aangaan, wat het de tegenstand lastig maakt om hem te remonteren", zegt hij bij HLN.

Uijtdebroeks en Vansevenant

Ook in de bergen of voor het eindklassement zijn er Belgische troeven in de Giro. Zo kijkt Bakelants uit naar de prestatie van Cian Uijtdebroeks. Hij werd vorig jaar achtste bij een debuut in een grote ronde, namelijk de Vuelta.

Uijtdebroeks is echter niet de enige troef, vindt Bakelants. Hij kijkt ook uit naar Mauri Vansevenant. "Ritwinst wordt voor hem het hoofddoel, maar na zijn sterke Waalse klassiekers vraag ik me ook af waar hij ergens kan uitkomen in het eindklassement."