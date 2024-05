Uijtdebroeks haalt uit naar zijn ex-ploeg nu hij geen toptijdrijder meer is

Cian Uijtdebroeks verkaste deze winter van BORA-hansgrohe naar Visma Lease a Bike. Daar vindt hij eindelijk de begeleiding die hij echt wel nodig heeft.

Cian Uijtdebroeks werd bij de junioren nog Europees kampioen tijdrijden, maar ondertussen is dat allang geen kwaliteit maar wel een werkpunt van onze landgenoot geworden.

Het verschil tussen de jeugd en de profs is groot. Bij de elite is het belang van aerodynamica veel groter, zo vertelt Cian Uijtdebroeks aan HUMO. Maar er is meer.

“Daar is bij mij niet echt aandacht aan besteed de voorbije jaren. Power om bergop te rijden had ik. Maar om jezelf als tijdrijder te ontwikkelen, heb je ook gemotiveerde mensen rond je nodig”, haalt uit nog eens uit naar zijn vorige werkgever BORA-hansgrohe.

“Bij Visma heb ik die nu gevonden. Zij gaan me helpen om van tijdrijden weer één van mijn sterktes te maken. Ik weet dat ik nooit een tijdrijder als Remco Evenepoel zal worden. Remco is kleiner, compacter, en iets meer een puncher - een heel ander type dan ik. Maar ik hoop wel nog stappen te zetten. De motor is er, nu moeten we hem finetunen. Dat wordt mijn grootste werkpunt.”

Tour de France

Als je in grote rondes een rol van betekenis wil betekenen dan moet je het tijdrijden onder de knie hebben. Meestal bepalen die of je meedoet voor de eindzege.

“De Tour is nog een niveautje hoger. Elke seconde weegt nog wat zwaarder. Gelukkig zijn er in de Tour ook veel hoogtemeters. Zeker in de laatste week. Dat is wél mijn sterkte. Het komt erop aan niet te veel tijd te verliezen, zodat ik het verschil kan maken in de bergen”, besluit onze landgenoot.