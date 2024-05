Haar in de boter tussen Demi Vollering en SD Worx-Protime? "Vrij bizar"

Demi Vollering is goed op weg om voor het eerst de Vuelta Femenina te winnen. Toch is het opvallende dat de Nederlandse weining steun krijgt van haar ploeg.

Donderdag greep Demi Vollering de macht in de Vuelta Femenina. De Nederlandse kampioene won met bijna een halve minuut voorsprong op Yara Kastelijn en Elisa Longo Borghini. Vrijdag diepte Vollering haar voorsprong nog wat uit.

Ze werd in de sprint dan wel geklopt door de Française Evita Muzic, maar eerste achtervolgers Markus en Longo Borghini moesten opnieuw een tiental seconden toegeven op Vollering. Ze leidt nu bijna met een minuut voorsprong op Longo Borghini.

Weinig steun voor Vollering

Opvallend was wel dat Vollering zelf al op kop kwam op zo'n twee kilometer van de top. De Nederlandse had met Marlen Reusser en Niamh Fisher-Black nog twee ploeggenoten in de kopgroep, maar moest het werk zelf opknappen.

Reusser deed wel nog een korte kopbeurt, maar Vollering moest het bijna allemaal zelf oplossen. Fisher-Black eindigde nog negende in de etappe, op 38 seconden van Muzic en Vollering, helemaal leeg was ze dus niet.

"Vrij bizar om te zien dat Vollering alles zelf moet doen terwijl er ploeggenoten in de groep zitten", stelde Thijs Zonneveld vast. Ook tijdens het voorjaar kreeg Vollering weinig steun van haar ploeg SD Worx-Protime. Omdat ze straks vertrekt bij de ploeg van Kopecky en co?