Sterke Belgen Quinten Hermans en Mauri Vansevenant krijgen meteen pak lof en hebben ook zelf wat te zeggen

De Belgen hebben niet teleurgesteld bij het begin van de Giro. Quinten Hermans en Mauri Vansevenant waren twee landgenoten die toch wel in de gaten gehouden werden en beiden finishten in de top 10 in rit 1.

Hermans kwam als zesde over de streep in Turijn, Vansevenant als zevende. De man van Alpecin-Deceuninck won dus de symbolische titel van beste Belg. "Zoals voorspeld ging Pogacar aan de voet van de laatste klim aan. Dan was het voor mij zo rap mogelijk naar boven rijden en kijken wat de situatie was", aldus Hermans bij Sporza.

"Ik was goed gepositioneerd, maar niet top. Dan moet je een beetje slingeren. We gaan kijken wat later in deze Giro kan, maar deze benen zijn wel geruststellend." Ook bij Soudal Quick-Step mogen ze tevreden zijn met de prestatie van hun Belgische klimmer. Vansevenant bevestigde zijn vorm en sprak met VTM.

HERMANS EN VANSEVENANT BEVESTIGEN

"Ik heb veel vertrouwen opgedaan in de Waalse klassiekers. Op dat steile stuk is de kunst om je eigen tempo te vinden. Ik denk dat UAE graag nog een pionnetje meer had op de laatste klim. Een klassement? Het is moeilijk te zeggen. De conditie was er al in de Waalse klassiekers en dan is het moeilijk vol te houden tot eind mei."

© photonews

In Kop Over Kop, het programma van Eurosport waarin nabeschouwt wordt op de Giro-etappe, zijn ze ook blijven stilstaan bij het resultaat van de Belgen. "Supermooi voor de Lage Landen dat Hermans en Vansevenant zich zo tonen. Beiden hebben leuk gekoerst", gooit analist Bobbie Traksel alvast met een compliment.

PLOEGTACTIEK BIJ ALPECIN-DECEUNINCK

"Hermans deed het wat met de handrem op, omdat zijn ploegmaat Conci nog vooraan reed. Dat is ook mooi", looft de Nederlander de ploegtactiek van Alpecin-Deceuninck.