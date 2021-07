Zware valpartij verpest de droom: opgave van Mathieu van der Poel op Olympische Spelen

Alles had Mathieu van der Poel er aan gedaan om top te zijn op de Olympische Spelen. Een valpartij heeft van zijn droom een nachtmerrie gemaakt. Van der Poel reed in de cross-country niet eens uit. Een ontgoocheling van jewelste.

Het was zijn absolute hoofddoel dit jaar: in zijn hoofd waren de Olympische Spelen belangrijker dan de Tour de France. Dan wil je op zijn minst je kansen voluit kunnen verdedigen. Het was Van der Poel niet gegund: reeds in de eerste ronde liep het mis.

Vooraf was het geloof in een medaille - goud zelfs - groot. Al vroeg in de wedstrijd mocht er een kruis over gemaakt worden. In een afdaling ging Van der Poel volledig overkop en maakte hij een harde smak. De impact zal groot geweest zijn na deze zware val: Van der Poel bleef even liggen.

INHAALRACE IS TEVERGEEFS

Van der Poel zette zijn weg toch weer verder, op 58 seconden van de leiders. En met Van der Poel weet je nooit, toch? De Nederlander gaf alles in de achtergrond, maar kreeg geen tijd goedgemaakt. Na een passage op een lastige strook groeide zijn achterstand van een minuut naar anderhalve minuut. Toen was het definitief voorbij.

Van der Poel reed nog even verder, maar hield het na een uur toch bekeken en stapte uit de race. Hier had hij iets helemaal anders van verwacht.