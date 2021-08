Spektakel in de ploegenachtervolging: ontketende Ganna zorgt voor wereldrecord, Denen knallen tegen Brit aan

De finale in de ploegenachtervolging gaat tussen het Italië van Ganna en de sterke Denen. Spektakel was er in de reeksen al te zien, op verscheidene wijze. Italië had Ganna echt wel nodig om zich te plaatsen voor de finale, Denemarken botste letterlijk op een Brit.

In de reeksen stonden Italië en Nieuw-Zeeland tegenover mekaar. De Nieuw-Zeelanders legden de Italianen behoorlijk het vuur aan de schenen. Gelukkig voor de Squadra is er nog altijd Filippo Ganna: die ging fenomenaal snel in een straffe slotkilometer. Dat leverde niet enkel een plek in de finale voor zijn land op, maar ook een wereldrecord met een tijd van 3'42"307. De vorige houder van het record was Denemarken en dat ondernam dan zelf weer een poging om het record nog eens te verbeteren. Ze leken daar ook goed naar op weg, tot de eerste man van de Denen in het slot op de achtergebleven Brit Tanfield knalde. Weg was het wereldrecord door deze valpartij. DROOMFINALE Omdat ze Groot-Brittanië hadden ingehaald, plaatsen de Denen zich toch voor de finale. Het wordt dus de verwachte droomfinale in de ploegenachtervolging bij de mannen: Italië - Denemarken.