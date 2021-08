Jolien D'hoore komt met verklaring voor de val te veel: "Kwam te traag in, het is echt een teleurstelling"

Haar laatste Olympische Spelen zijn niet gelopen zoals Jolien D'hoore dat wenste. Vooral die val tijdens de ploegkoers na een mislukte aflossing, deed toch de wenkbrauwen fronsen. Eerder was Kopecky al een keertje tegen de vlakte gegaan.

Onze landgenotes waren zo nooit in de running voor een medaille. "Het is echt een teleurstelling", zegt D'hoore aan VTM Nieuws. "We hebben er zoveel voor gedaan. Superjammer dat het zo moest eindigen. Het was altijd net niet in het begin van de koers. Het liep gewoon niet zoals we wilden."

TWEE TANDEN KLEINER DAN DE REST

En dan moest het ergste nog komen met die twee valpartijen. "We wisten dat we een tand of twee kleiner reden dan al de rest. Het plan was om in het begin van de koers aan te klampen. Dan was er die valpartij natuurlijk en dan moesten we weer mekaar wat zoeken. Bij die tweede val kwam ik te traag in, waardoor we mekaar onderuit trokken. Als het niet gaat, dan gebeuren zo'n dingen."

Niet het einde van haar olympische carrière die D'hoore voor ogen had. Eind dit jaar stopt ze met koersen. "Ik wou eindigen in schoonheid. Ik heb er alles aan gedaan qua voorbereiding. Het is proberen de knop om te draaien. Er is nog het WK in eigen land en Parijs-Roubaix. Eerst proberen om deze teleurstelling om te zetten."