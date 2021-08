Amerikaan gaat sneller dan wereldrecord van Filippo Ganna en duikt zelfs onder magische grens van vier minuten!

Het baanwielrennen staat op zijn kop: de magische grens van vier minuten is eraan! Niet Filippo Ganna is hiervoor verantwoordelijk, wel de Amerikaan Ashton Lambie. Die werkte vier kilometer in de individuele achtervolging af in minder dan vier minuten.

Het officiële wereldrecord is in handen van Filippo Ganna met een tijd van 4:01.934. Die staat ook nu nog altijd op de tabellen, want het is nog afwachten of de tijd van Lambie officieel bekrachtigd zal worden. In elk geval ging die wel sneller: Lambie reed die ver minuten in een waanzinnige tijd van 3:59.930.

Every single ride starts with 1 pedal stroke, and this one was a hell of a ride and a hell of a first pedal stroke.@ZippSpeed @Argon18bike @ISMsaddles @Watt_Shop

3:59.930 pic.twitter.com/i0etw7iEUC — Luis E Lemus D (@LuisE_Lemus) August 18, 2021

Dat deed hij op de piste in het Mexicaanse Aguascalientes, de baan waarop Victor Campenaerts ook het werelduurrecord brak. De beste omstandigheden werden gecreëerd opdat Lambie het wereldrecord zou kunnen breken, maar je moet het nog altijd klaarspelen. Ashton Lambie is de eerste man ooit die onder de vier minuten gaat: sowieso een historische prestatie!

Wie goed is in wiskunde, weet dat Lambie dus gemiddeld sneller dan 60 kilometer per uur reed. Op het WK in 2020 pakte Lambie zilver op de individuele achtervolging, achter... Filippo Ganna. Mogelijk prikkelt de man uit Nebraska Ganna nu ook om tevens onder de vier minuten te proberen gaan.