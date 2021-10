Belgische medaillewinnaar- en winnares op WK baanwielrennen reageren: "Vloekte even" en "Schoot vol met tranen"

Hoe het veroveren van een WK-medaille een ander verhaal kan opleveren: de reacties van Lotte Kopecky en Tuur Dens maken het duidelijk. De ene hoopte nog net een tikkeltje beter te doen, voor de andere betekende dit een droomdebuut.

"Er had misschien meer in gezeten, maar dat is praat achteraf", reageerde Lotte Kopecky bij Sporza op haar zilveren medaille. "Toen ik over de streep kwam, vloekte ik wel even. Maar uiteindelijk heb ik een mooi seizoen achter de rug en ben ik blij met wat nog maar mijn 2e WK-medaille is na de wereldtitel in 2017 met Jolien (D'hoore). Dus ben ik wel tevreden."

Tuur Dens was meer dan tevreden: hij pakte zilver op zijn eerste WK. ""Ik kan het totaal niet geloven. Na de koers schoot ik even vol met tranen." Veel emoties dus, veel dromen ook. "Ik droom van de piste en ben daarvoor in de wieg gelegd. Daar ligt mijn toekomst, denk ik. Ik denk dat ik van de koers mijn beroep kan maken."