Deceuninck-Quick.Step heeft de wereldkampioen koppelkoers in huis, De Ketele en Ghys pakken brons

Denemarken is opnieuw wereldkampioen in de koppelkoers, met dank aan een renner van Deceunimck-Quick.Step: Michael Morkov. Hij verdedigde de Deense wereldtitel met succes. De Ketele en Ghys veroverden brons voor België.

Michael Morkov is dus niet enkel een kei in het leadoutwerk op de weg, maar ook op de piste. Een wereldtitel veroveren is al een moeilijke zaak, die ook nog eens verlengen is nog van een andere dimensie. Morkov slaagde er samen met Lasse Norman Hansen wel in.

Ook voor België is dit al een geslaagd WK geweest, met een resem medailles. Dus waarom kon er nog niet eentje bij. Kenny De Ketele en Robbe Ghys vormden het Belgische duo in de koppelkoers. Na een spannende wedstrijd behaalden ze de bronzen medaille.