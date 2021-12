Florian Vermeersch zesde op BK strandrace, titel opnieuw voor Timothy Dupont

In Bredene heeft Timothy Dupont zich vandaag gekroond tot Belgisch kampioen in het strandracen.

Het Belgisch Kampioenschap is een open wedstrijd waarin ook buitenlandse renners toegelaten zijn. De wedstrijd werd beslist in een sprint. Dupont haalde het voor de Fransman Samuel Leroux. De West-Vlaming volgt zichzelf op, al was het laatste BK al van 2017-2018.

Emiel Vermeulen pakte zilver, het brons was voor Jasper Dejaegher. Heel wat wegrenners deden mee. Florian Vermeersch (zesde), Tim Declercq (zevende) en Brent Van Moer (tiende) reden zich in de top tien.

Ex-veldrijder Klaas Vantornout veroverde de Belgische titel bij de masters. Veronique Florizoone pakte de winst bij de vrouwen.