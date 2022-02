Belgisch kampioenen in het omnium en keirin gekroond

Op de tweede dag van het Belgisch Kampioenschap baanwielrennen werden het omnium en de keirin gereden.

Fabio Van den Bossche en Katrijn De Clercq werden nationaal kampioen in het omnium. Nicky Degrendele pakte de driekleur in de keirin.

Jules Hesters moet zich dit keer tevreden stellen met brons. Fabio Van den Bossche had na vier onderdelen een puntje meer dan Robbe Ghys.

Bij de vrouwen had Katrijn De Clercq in het omnium een voorsprong van vijf punten op Lani Wittevrongel. Marith Vanhove werd derde.

Nicky Degrendele won het keirin voor Nicolaes en Ines Van De Paar. Bij de mannen was junior Runar De Schrijver de beste. Thibaut Bernard was de snelste in de achtervolging.