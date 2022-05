Tom Pidcock kijkt vooruit na demonstratie: "Als dat lukt, heb ik aardig wat bereikt"

Van een gedaantewissel gesproken. Na een ontgoochelend voorjaar rijdt Tom Pidcock meteen naar winst in het mountainbiken.

Pidcock had er een voorjaar om snel te vergeten opzitten. In het mountainbiken ging het echter meteen totaal anders.

Pidcock demonstreerde en kwam solo aan in Albstadt. Hij had zelfs genoeg voorsprong om met een wheelie over de meet te rijden.

“In de eerste rondes ging het hard, maar daarna zakte het tempo wat in. Ik wilde de boel eens uittesten en kijken waar iedereen stond”, zegt Pidcock bij INEOS Grenadiers.

Zijn ambities zijn alvast groot. “Ik wil het WK winnen en misschien ook wel het EK. Als dat lukt, kan ik wel zeggen dat ik aardig wat bereikt heb in deze sport.”