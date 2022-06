3 aanvallen op het werelduurrecord in het paracycling

4 Belgen willen een werelduurrecord vestigen. Dat zijn Diederick Schelfhout, Ewout Vroman en Griet Hoet en Annelien Monsieur die samen werelduurrecord willen aanvallen. Op 16 juli willen ze de pogingen ondernemen.

16 juli kan een grote dag voor het para-cycling worden. Dan willen 4 Belgen het werelduurrecord in hun klasse aanvallen. De recordpogingen zullen in het Zwitserse Grenchen doorgaan.

Ewout Vromant zal in de MC2-klasse het huidige record van de Ier Colin Lynch aanvallen. De huidige afstand is 43,133 km. Vromant wil 45 km halen. Dat vertelde hij aan Sporza. Door een verstoorde voorbereiding is Diederick Schelfhout wat voorzichtiger in zijn ambities. Het record in de MC3-klasse staat op naam van Daren Kenny (41,817 km). Al liet Schelfhout ondanks zijn blessureleed weten dat hij absoluut voor het record wil gaan.

ONDER DE AANDACHT BRENGEN

Griet Hoet en Annelien Monsieur zullen samen op de damestandem het werelduurrecord aanvallen. Al zullen ze dat sowieso krijgen, omdat er officieel geen record is. Er is wel een afstand van 42,930 km, maar die is onofficieel. Aan Sporza laten ze weten dat ze 45 kilometer ambiëren.

Ze willen met hun recordpogingen de nodige aandacht geven aan het para-cycling en lotgenoten inspireren. Vromant vult nog aan: "Ik wil aantonen dat een Paralympische sport evenwaardig is als een Olympische sport."