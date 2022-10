"Ganna had eigenlijk geen zin meer in individuele achtervolging, maar coach verplichtte hem te rijden"

Filippo Ganna zette op het WK baanwielrennen een onwaarschijnlijk wereldrecord neer op de individuele achtervolging, maar dat was er bijna niet gekomen.

Filippo Ganna viel op 8 oktober nog het werelduurrecord aan. Dat deed hij met verve want hij reed 56,792 kilometer in een uur en verbeterde het record daarmee met zo'n 1,2 kilometer.

Enkele dagen later al begon Ganna aan het het WK baanwielrennen. Het werelduurrecord had wel zijn sporen achter gelaten want Ganna had last van zadelpijn. En Ganna sleepte zich ook naar het einde van het seizoen eigenlijk.

"Hij vertelde achteraf dat hij er eigenlijk niet zo veel zin in had, maar zijn coach Marco Villa had hem verplicht te rijden, omdat hij wist dat er nog iets in zat. En dan pakt hij een nieuw wereldrecord, dat zijn sprookjes", zegt Kenny De Ketele in De Tribune. Ganna zette in die individuele achtervolging een tijd neer van 3'59"636, een nieuw wereldrecord.