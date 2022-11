Iedereen unaniem: 'Er is maar één koning van 't Kuipje'

Heel wat renners hebben mooie tijden meegemaakt op de Zesdaagse van Gent, maar er is maar één koning van 't Kuipje.

Die eer is weggelegd voor Patrick Sercu. Hij won tussen 1965 en 1983 88 zesdaagses. Daarvan won hij er maar liefst elf in Gent. Een record dat niemand ooit kan breken wellicht.

“Ik denk dat we in heel de wielergeschiedenis geen betere pisterenner gehad hebben dan Patrick”, zegt ex-pisterenner Michel Vaarten bij Sporza.

Ook Kenny De Ketele kijkt enorm op naar Sercu. “Hij was een boegbeeld. Als je ziet dat hij de groene trui heeft gedragen in de Tour de France, daar ritten won en op de weg ook zo’n kampioen was, dan weet je dat het ongelofelijk was wat die mens presteerde.”