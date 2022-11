De zesdaagses: een uitstervend ras

De Zesdaagse van Gent bestaat al 100 jaar, maar het maakt deel uit van een uitstervend ras. Terwijl je vroeger een hele winter lang zesdaagses kon rijden.

Deze winter zijn er 3 zesdaagses. Er is die van Gent. Begin december volgt die van Rotterdam en eind januari is er ook nog de Zesdaagse van Berlijn.

Dat staat in schril contrast met zo'n 10 jaar geleden. Toen stonden er zo'n 10 zesdaagses op het programma. Er waren er ook in Grenoble, Zürich, Amsterdam, Bremen en Kopenhagen. Die van Bremen bestaat nog en mikt om in 2024 een nieuwe editie te organiseren, maar de anderen zijn allemaal verdwenen.

Er zijn meerdere redenen waarom de zesdaagses verdwijnen. Niet alle wielerpistes zijn permanent. Of ze worden ook te klein bevonden. Daardoor kan het evenement niet rendabel zijn. Op die manier verdween die van Amsterdam. Dat staat in groot contrast met 't Kuipke in Gent. Die biedt plaats voor meer dan 5000 man.

Ook is het deelnemersveld veranderd. In de vorige eeuw reden toppers op de weg in de winter ook enkele zesdaagses om hun wegseizoen voor te bereiden. Tegenwoordig doen nog bijna alleen maar renners met piste-ervaring mee. De toppers op de weg bereiden hun wegseizoen vooral via ploegstages en heel wat trainingskilometers voor.