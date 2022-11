Iljo Keisse reed zijn laatste Zesdaagse van Gent en is blij dat hij de pijn niet meer zal voelen

Iljo Keisse heeft zijn allerlaatste Zesdaagse van Gent gereden. Die kon hij niet meer winnen, maar hij eindigde wel nog op het podium.

Het was geen 8e eindzege in de Zesdaagse van Gent voor Iljo Keisse. Daarvoor was de tegenstand te sterk. Keisse vindt het bij Het Nieuwsblad dubbel, omdat het nu echt gedaan is. Maar hij heeft echt genoten. Keisse vond het een geweldige week.

In 2005 won Keisse voor de 1e keer. Dat was toen voor hem een droom die in vervulling ging. Daarna voelde hij vaak druk die niet te harden was, maar het publiek was altijd fantastisch. De Iljooo's bezorgden hem altijd kippenvel. Of als hij een moeilijk moment had, sleurden de fans hem er altijd door. Op die manier afscheid nemen maakte Keisse trots.

Na een week voelt Keisse zich leeg, maar hij vertelde dat hij er donderdag op zijn afscheidsevement zal staan. Ook is hij blij dat het gedaan is, omdat hij in de toekomst niet meer de pijn in de benen zal moeten voelen.