Jules Hesters en Linsday De Vylder blijven achtervolgen op Terpstra en Havik in Zesdaagse van Rotterdam

Jules Hesters en Linsday De Vylder blijven het goed doen in Rotterdam. Terpstra en Havik hebben echter nog altijd wel de koppositie in handen.

Dat was ook de stand van zaken na de eerste dag in de Zesdaagse van Rotterdam: Terpstra en Havik aan de leiding, met De Vylder en Hesters als eerste achtervolgers. Op dat vlak is er ook op de tweede dag in Rotterdam niets veranderd.

Uiteraard waren er wel veranderingen qua het aantal punten en de marges tussen de verschillende duo's. Havik en Terpstra leiden met 162 punten. De Vylder en Hesters hebben 130 punten verzameld. Zij moeten ook rekening houden met de concurrentie van Hoppezak en Viviani, die 126 punten bij mekaar hebben gekoerst.

DRIE DUO'S BINNEN DE RONDE

Deze drie duo's staan wel nog binnen de ronde van mekaar, alles is dus nog mogelijk. Daarnaast zijn er nog twee duo's die slechts 1 ronde achter staan en dus de schade enigszins weten te beperken. Dat zijn twee Nederlands-Duitse duo's: Heijnen en Teutenberg op plek 4 en Bol en Kluge - twee namen die u wel kent uit het wegwielrennen - op plek 5.